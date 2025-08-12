В Индонезии зафиксировали пять новых извержений Семеру

Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
В Индонезии произошло пять новых извержений вулкана Семеру
Вулкан Семеру на острове Ява выбросил пепел на высоту почти 4,7 км после серии из пяти новых извержений.
Пять новых извержений вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява, передает ТАСС.
По данным сотрудников наблюдательного поста, столб пепла поднялся на тысячу метров над кратером, достигнув общей высоты 4 676 метров над уровнем моря. Распространение пепла наблюдается в юго-западном направлении с большой интенсивностью.
Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии порекомендовал местным жителям и туристам не приближаться к кратеру ближе чем на три километра, поскольку существует опасность выброса раскаленных камней. Вулкан Семеру считается самой высокой точкой острова Ява и занимает четвертое место по высоте среди всех вулканов Индонезии.
Индонезия располагается в зоне так называемого тихоокеанского Огненного кольца, что объясняет ее высокую сейсмическую активность. В стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 остаются действующими.
Напомним, ранее в Индонезии произошли четыре новых извержения вулкана Семеру. Кроме того в конце июля за сутки в Индонезии зафиксировали более 100 извержений вулкана Дуконо.
Между тем в Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту 3 километра.