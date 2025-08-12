В Индонезии зафиксировали пять новых извержений Семеру

В Индонезии произошло пять новых извержений вулкана Семеру

Tекст: Мария Иванова

Пять новых извержений вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява, передает ТАСС.

По данным сотрудников наблюдательного поста, столб пепла поднялся на тысячу метров над кратером, достигнув общей высоты 4 676 метров над уровнем моря. Распространение пепла наблюдается в юго-западном направлении с большой интенсивностью.

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии порекомендовал местным жителям и туристам не приближаться к кратеру ближе чем на три километра, поскольку существует опасность выброса раскаленных камней. Вулкан Семеру считается самой высокой точкой острова Ява и занимает четвертое место по высоте среди всех вулканов Индонезии.

Индонезия располагается в зоне так называемого тихоокеанского Огненного кольца, что объясняет ее высокую сейсмическую активность. В стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 остаются действующими.

Напомним, ранее в Индонезии произошли четыре новых извержения вулкана Семеру. Кроме того в конце июля за сутки в Индонезии зафиксировали более 100 извержений вулкана Дуконо.

Между тем в Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту 3 километра.