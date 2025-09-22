  • Новость часаПВО России за ночь сбила 114 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    27 комментариев
    22 сентября 2025, 06:50 • Новости дня

    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году

    Tекст: Ирма Каплан

    При морозе до -30, голодные и преследуемые российскими войсками, казаками и ополченцами, солдаты наполеоновской армии с трудом отступали. Из-за холода и антисанитарии распространились болезни. До сих пор считалось, что эпидемический тиф и окопная лихорадка были болезнями, которые атаковали французские войска, однако ученые выявили генетические доказательства того, что две другие инфекционные болезни уничтожили французскую армию.

    Из более чем полумиллиона человек, которые переправились через реку Неман в июне 1812 года с Наполеоном во главе, чтобы вторгнуться в Россию, только несколько тысяч вернулись живыми через несколько месяцев.

    «ДНК показывает, что паратифозная лихорадка и рецидивирующая лихорадка, передаваемая вшами, стали причиной катастрофического отступления Великой армии, а не эпидемического тифа или окопной лихорадки, как считалось ранее», – пишет испанская ABC.

    Ученые проанализировали ДНК зубов 13 солдат, захороненных в яме с более чем 3200 трупами, обнаруженной в Вильнюсе в 2001 году. Расширенное генетическое секвенирование подтвердило присутствие в четырех из них Salmonella enterica Paratyphi C, бактерии, вызывающей паратиф, и Borrelia recurrentis, возбудителя рецидивирующей лихорадки, переносимой головными вшами, в двух других, говорится в статье.

    Недавние исследования ДНК показали, что паратиф присутствует в Европе на протяжении тысячелетий, и к 1812 году это было уже хорошо известное и задокументированное заболевание. Хотя на протяжении всей кампании Наполеона в России паратиф или брюшной тиф не упоминались ни в одном историческом источнике, исследователи полагают, что он мог остаться незамеченным из-за неспецифичности и разнообразия его симптомов.

    При этом ученые считают 13 образцов недостаточным количеством для однозначных выводов. Они считают, что солдаты могли умереть от сочетания усталости, холода и различных заболеваний, таких как паратиф и рецидивирующая лихорадка, передаваемая головными вшами. Это не гарантирует смерть, но могло значительно ослабить и без того истощенных людей.

    «Наше исследование подтверждает наличие двух ранее не задокументированных патогенов, но потребуется анализ большего количества образцов, чтобы полностью понять спектр эпидемических заболеваний, которые поразили наполеоновскую армию во время отступления», – резюмировали исследователи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.


    22 сентября 2025, 00:30 • Новости дня
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил уточненные данные по погибшим и раненым в результате атаки дронами ВСУ на регион.

    «По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе ПГТ Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в посте.

    Аксенов пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал глава республики.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реплику президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях изъятия активов у России.

    Французский лидер заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России, соблюдению которых привержены в Европе, приведет к «полному хаосу», на что Захарова возразила.

    «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», – приводит ТАСС комментарий Захаровой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине. Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Мария Захарова ранее уже обещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду

    Депутат Матвейчев: Молдавия при Санду вступила на опасный путь украинизации

    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В случае сохранения власти Майя Санду продолжит «украинизацию» Молдавии и рискует завести страну в крайне сложную ситуацию, когда вероятность прямого конфликта с Россией значительно возрастет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    «Санкции Украины против уже находящейся в заключении башкана Гагаузии Евгении Гуцул – очередной акт антигуманизма со стороны офиса Владимира Зеленского. Правительство Молдавии уже разделило эту сильную женщину с ее детьми, приговорив к семи годам лишения свободы по совершенно надуманному поводу», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «И в этих условиях на сцену выходит Зеленский, который своими действиями буквально кричит: «Пустите меня к ней, я тоже хочу ее ударить». Это мерзкое, некрасивое и абсолютно немужское поведение. Киев таким образом пытается продемонстрировать солидарность с Кишиневом, который тоже пытается идти по дороге западной интеграции», – подчеркивает он.

    «Зеленский и Майя Санду состоят в одной секте либерального диктата. Ее участники в целом стремятся поддерживать друг друга. Налицо крайне опасная тенденция: украинизация Молдавии. В случае, если действующая администрация республики сохранит власть, молдавское государство ждут темные времена», – считает собеседник.

    «В стране будут устроены гонения на религиозных деятелей, еще больше граждан уедут за рубеж. Кроме того, начнутся военные провокации в сторону Приднестровья, что может привести и к прямому конфликту с Россией», – спрогнозировал Матвейчев.

    Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул. Всего в принятом санкционном списке числятся 66 физических лиц, а также 13 компаний. Ограничения подразумевают блокировку активов фигурантов документа, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение всех принятых торговых соглашений. Помимо Гуцул среди физических лиц в списке имеется и внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля – Пьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху». Ее европейские адвокаты указали на многочисленные нарушения молдавского законодательства при вынесении приговора Гуцул, а также международных стандартов прав человека.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявили в оборонном ведомстве, 21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.

    «В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Минобороны уточнило, что атака произошла около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет военных объектов.

    «Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – уточнили там.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что  украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, также повреждено здание школы в поселке Форос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Ученые НАСА объяснили возросшую активность Солнца фразой «оно пробуждается»

    Ученые НАСА объяснили возросшую активность Солнца

    Tекст: Ирма Каплан

    НАСА сообщило, что родная звезда Солнечной системы становилась все тише и слабее в течение примерно 20 лет, но в 2008 году ситуация неожиданно изменилась, и ученые все еще пытаются выяснить, почему.

    Ученые обнаружили, что с 2008 года солнечный ветер, представляющий собой потоки заряженных частиц, усилился, увеличились скорость, плотность, температура и напряженность магнитного поля. Такая повышенная солнечная активность приводит к более мощным солнечным бурям, которые регулярно обрушиваются на Землю и вызывают сбои в работе техники.

    Точное время и силу этих штормов предсказать трудно, но они могут участиться, поскольку текущий 11-летний цикл солнца достигнет пика между 2025 и 2026 годами.

    «Все признаки указывали на то, что Солнце переходит в длительную фазу низкой активности. Поэтому было неожиданностью увидеть, что тенденция изменилась. Солнце медленно просыпается», – заявил ведущий автор исследования, опубликованного в Astrophysical Journal Letters, Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии.

    Большая активность означает больше солнечных пятен, вспышек на Солнце и потенциально опасных выбросов вещества с Солнца. Это может привести к расширению внешней атмосферы Солнца, называемой гелиосферой, по мере увеличения давления солнечного ветра.

    На Земле это может привести к сжатию магнитосферы, защитного магнитного пузыря вокруг планеты, подвергая землян воздействию большего количества солнечных частиц. Повышенное воздействие солнечных частиц может представлять опасность для астронавтов, которые могут столкнуться с повышенным уровнем радиации во время космических полетов и испытывать сложности со здоровьем.

    Это также может привести к повреждению спутников и космических аппаратов, нарушению работы систем связи и навигации, важных для повседневной жизни.

    Спутниковый интернет-сервис Илона Маска Starlink столкнулся с серьезными проблемами во время пика сильной геомагнитной бури поздно вечером в воскресенье, 14 сентября. Проблемы начались незадолго до полуночи, когда более 50 тыс. пользователей Starlink сообщили, что на Землю обрушился шквал солнечных бурь.

    Кроме того, солнечные частицы могут воздействовать на верхние слои атмосферы Земли, потенциально влияя на уровень озонового слоя и увеличивая уровень ультрафиолетового излучения, достигающего людей на открытом воздухе.

    Команда НАСА объяснила, что Солнце проходит 11-летний цикл активности, характеризующийся изменениями в количестве солнечных пятен. После слабого цикла (номер 24) с 2008 по 2019 год, текущий цикл (номер 25) демонстрирует заметно большую активность.

    Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, предполагает, что этот рост солнечной активности может быть частью более длительного 22-летнего цикла, и сейчас Солнце компенсирует свой загадочный 20-летний спад, а не входит в ожидаемый период покоя.

    С 2008 года скорость солнечного ветра увеличилась на 6%, его плотность выросла на 26%, температура подскочила на 29%, а давление резко возросло на 45%. Эта более динамичная солнечная среда приводит к увеличению количества солнечных бурь и усилению взаимодействия с магнитным полем Земли.

    Это не первый случай в истории, когда Солнце переживает загадочный период покоя перед возобновлением роста активности, но причины этих спадов озадачивают ученых, которые также не знают, когда они наступят.

    Согласно данным, одним из самых спокойных солнечных периодов в новейшей истории был 40-летний период с 1790 по 1830 год.

    «Мы на самом деле не знаем, почему Солнце пережило 40-летний минимум, начавшийся в 1790 году. Долгосрочные тенденции гораздо менее предсказуемы и пока не до конца понятны», – признался учены НАСА Джейми Ясински.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, планета завершила четырехдневный период прохождения через поток возмущенной плазмы от корональной дыры. Геомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне.

    Солнечная вспышечная активность в пятницу медленно нарастала, при этом геомагнитная обстановка сохранялась спокойной, а риски для Земли оценивались как умеренные.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году

    Песков рассказал, как украинцы «шипели» на него за георгиевскую ленту

    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что носит георгиевскую ленту на сумке уже много лет, а на переговорах в Минске в 2015 году она вызвала возмущение у украинской делегации.

    По его словам, первую ленточку он завязал на свою сумку за два месяца до заключения минских договоренностей, но она порвалась. В 2015 году Песков отправился на переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Минск уже с новой ленточкой, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что во время этих переговоров представители украинской делегации неодобрительно отнеслись к его поступку. «Я приехал с этой ленточкой – с предшественницей, та порвалась совсем – в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что «зачем я это таскаю». Я говорил: «Не ваше это дело»», – поделился он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Также пресс-секретарь отметил, что георгиевскую ленту всегда повязывает на свою сумку.

    В июле эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Напомним, полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z» , военные марши и песни, следует из официального вестника земельного административного ведомства Берлина.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Захарова после атаки БПЛА ВСУ на Крым предложила ЕС и НАТО заглянуть в зеркало

    Tекст: Ирма Каплан

    Атаку дронов ВСУ на Ялту и Крым в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны киевского режима и обратилась к ЕС и НАТО.

    «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Форос пострадал охранник школы, ее актовый зал разрушен

    Tекст: Ирма Каплан

    При атаке БПЛА на поселок Форос пострадал охранник школы, в которой полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», – сказано в посте.

    Крючков напомнил о запрете на публикацию фото и видео работы ПВО и сообщил, что в сети «активизировались украинские боты и ресурсы. Вбросы ложной информации».

    Напомним, в воскресенье украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также было повреждено здание школы в поселке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 07:33 • Новости дня
    В МВД раскрыли, как распознать мошенника на сайте знакомств

    Tекст: Ирма Каплан

    В материалах МВД сказано о росте числа мошенничеств на сайтах знакомств, при этом зачастую ищущий живет за рубежом и активно ищет спутника или спутницу в конкретном регионе России.

    О рисках при знакомстве с зарубежными претендентами на руку и сердце через сайты знакомств предупредили материалы МВД России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

    В ведомстве отмечают, что следует обращать особое внимание не только на фотографии и описание в профиле, но и на страну проживания собеседника. Часто  мошенники ведут переписку, находясь за границей, но ищут знакомства в определенном российском регионе.

    «Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живет в другой стране», – говорится в материалах МВД.

    Такая стратегия позволит злоумышленнику внушить доверие и постепенно склонить человека к передаче денег.

    Самым распространенным приемом является обещание встречи, которая постоянно откладывается под разными предлогами. В итоге мошенники начинают просить деньги у жертвы, объясняя это «непредвиденными обстоятельствами».

    В документах МВД подчеркивается, что злоумышленники часто сообщают о задержании на границе и просят перевести средства якобы «для внесения залога».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, молодой мужчина из Пскова выманил у петербурженок около 2 млн рублей, притворяясь на сайтах знакомств нуждающимся в помощи и любви.

    Жительница Петербурга стала жертвой мошенничества после знакомства в интернете, ее убедили взять кредит на покупку автомобиля.

    Под видом престижных кастингов мошеннические модельные агентства выманивают у девушек десятки тысяч рублей за несуществующие услуги и угрожают штрафами по фальшивым договорам, сообщил эксперт HFM «Помощь и поддержка девушек-моделей» Алексей Вербицкий.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 01:35 • Новости дня
    Оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

    На Кубани после атаки БПЛА повреждены дома в разных районах

    Tекст: Ирма Каплан

    После работы сил ПВО по дронам ВСУ, их обломки при падении нанесли ряд повреждений в районах Краснодарского края, о чем сообщил Telegram-канал регионального оперативного штаба.

    По сообщению ведомства, в ст. Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших нет, на месте работают операслужбы, сказано в сообщении.

    В Славянском районе фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани.

    «Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. Также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне. Во всех случаях пострадавших нет», – сказано в посте.

    Еще обломки БПЛА обнаружили в Калининском районе

    «В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошло возгорание. Также осколками повреждены соседние дома», – сообщили в оперштабе.

    При всех случаях повреждений пострадавших нет, на месте работают специалисты оперативных служб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Минобороны доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести, но позже Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым.

    Захарова после атаки БПЛА ВСУ на Крым предложила ЕС и НАТО заглянуть в зеркало.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    Прокуратура Крыма запустила горячую линию после атаки БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокуратура Крыма сообщила в Telegram-канале о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион, а также обеспечение взаимодействия со всеми ведомствами для оперативного оказания им медицинской и иной помощи.

    «Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08. На месте происшествия находится прокурор города Ялты Александр Нелидов», – сказано в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.

    Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России также сообщил о телефонах, по которым можно узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21 сентября из поселка Форос: +79785023927, +73654260331.

    Напомним, в воскресенье украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также было повреждено здание школы в поселке.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 03:45 • Новости дня
    Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В зоне спецоперации лазерная система дистанционного разминирования (проект «Посох») прошла успешные испытания, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

    «Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», –  цитирует разработчика ТАСС.

    В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

    По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Старейшая жительница планеты рассмешила британского короля Карла III

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации