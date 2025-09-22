Российские штурмовики устранили несколько пехотных групп ВСУ возле Муравки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские штурмовики уничтожили несколько групп бойцов ВСУ, пытавшихся войти в Муравку, передает ТАСС. Кобылкин рассказал, что противник передвигался небольшими пехотными группами по асфальту. По его словам, российские военные открыли огонь по врагу из стрелкового оружия и применили беспилотники. «[Военные ВСУ] прямо по асфальту шли, как парадным маршем. И тогда они поняли, что мы там, потому что ребята отработали по ним. Они шли двоечками, троечками пешими. Несколько групп», – рассказал Кобылкин. Он уточнил, что активное применение вооружения позволило предотвратить продвижение противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли значительное количество личного состава при попытках удержать Муравку. Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку.