    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Лукашенко потребовал организовать хранение картофеля «по-военному»
    Чурикова: Культурное разнообразие на «Интервидение» станет «кайфом» для зрителей
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Эстонцы обогнали Евросоюз в отказе от российского СПГ
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    5 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    15 комментариев
    19 сентября 2025, 14:53 • Новости дня

    Минобороны: ВСУ потеряли много людей, пытаясь оборонять Муравку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих, отбивая российские атаки в Муравке в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило, что 35-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада группировки «Центр» выявила огневые точки и места скопления ВСУ и поразила их артиллерией и дронами, передает ТАСС.

    «Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством», – указали в министерстве.

    В пятницу Минобороны сообщило, что в ВС России освободили населенные пункты Муравка и Новоивановка.

    До этого российские военные освободили Ольговское в Запорожской области, на прошлых выходных они освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    19 сентября 2025, 03:14 • Новости дня
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы

    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские беспилотники не уничтожаются сразу у государственной границы.

    Во время прямой линии в соцсетях Гладков ответил на вопрос местной жительницы о том, почему беспилотники не могут уничтожать непосредственно у государственной границы, передает РИА «Новости».

    По словам Гладкова, «вопрос в высоте». Она не дает «сбивать сразу у государственной границы», сказал губернатор. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – ответил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Комментарии (32)
    19 сентября 2025, 02:24 • Новости дня
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что у семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова найдено восемь объектов недвижимости в США.

    «Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», – написала Захарова в Telegram.

    Украинские СМИ сообщили, что у семьи Умерова обнаружены восемь элитных объектов недвижимости в США. В их числе три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы вблизи Майами, передает РИА «Новости».

    В одной из квартир во Флориде площадью 137,4 кв. м жена Умерова официально проживает с октября 2019 года, этим жильем пользуются также сам чиновник и трое его детей.

    Вторая квартира во Флориде площадью 134,5 кв. м была местом регистрации супруги с сентября 2018 по май 2019 года. Там же находится третья квартира площадью 450 кв. м, оцененная в 1,2 млн долларов, которую арендует отец Умерова.

    На Манхэттене семье Умерова принадлежит двухкомнатная квартира площадью 90,2 кв. м, где сам чиновник и его брат были зарегистрированы с 2015 по 2025 год.

    Кроме этого, во Флориде найдены четыре виллы, одна из которых площадью 257,1 кв. м числится за супругой Умерова с 2017 года, другая площадью 167,2 кв. м оформлена на фирму, приносящую супруге доход свыше 24,2 тыс. долларов в год, еще одна вилла связана с бизнесом брата Умерова, а на четвертой площадью 212 кв. м зарегистрирован его брат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, занимавший пост заместителя главы офиса украинского лидера Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию после обысков у него дома, инициированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пытался через СБУ установить контроль над НАБУ. Западные страны вынудили Зеленского отказаться от этой идеи.

    Комментарии (9)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На освобожденных территориях Кременских лесов российские военные обнаружили множество мест массовых захоронений украинских солдат, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военные, продвигающиеся в районе Кременских лесов в Луганской народной Республике, постоянно находят стихийные захоронения украинских солдат, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что тела погибших часто не эвакуируются, а оказываются захороненными прямо на месте, в том числе в воронках от артиллерийских разрывов.

    Он рассказал, что при продвижении в Серебрянском лесничестве военнослужащие России встречают множество скелетированных и мумифицированных останков украинских военнослужащих. Он отметил: «Только в районе одного из взводных опорных пунктов противника, который был захвачен нашими военнослужащими, в артиллерийской воронке обнаружено более 20 непогребенных тел».

    По словам эксперта, практически на всем пути через Кременские леса солдаты сталкиваются с сильным запахом разлагающихся тел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Кременскими лесами. Российские войска за сутки нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Кременной. Подразделения ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в Луганской народной республике.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 17:13 • Новости дня
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО

    Путин: Свыше 700 тыс. военных России находятся на линии боевого соприкосновения на СВО

    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций.

    Глава государства подчеркнул масштаб вовлечения личного состава, отметив: «На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    Комментарии (18)
    19 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва жестко ответит на формирование в Совете Европы новой международной комиссии, задачей которой станет взыскание «компенсаций» с России за события на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Max заявил, что Совет Европы уходит «в свой собственный космос», и назвал проект конвенции по созданию международной претензионной комиссии для Украины «абсолютно психоделическим».

    По его словам, предлагается создать очередной «антироссийский квазисудебный орган», нацеленный на взыскание компенсаций за якобы имевшие место «последствия агрессии против Киева».

    «Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», – подчеркнул Медведев.

    Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

    Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (10)
    19 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы первые кадры из Серебрянского лесничества, освобожденного российскими войсками от вооруженных сил Украины.

    Кадры освобожденного Серебрянского лесничества были опубликованы в Telegram РИА «Новости».

    Разведчики группировки российских войск «Запад» показали бывшие позиции ВСУ. Многие из них полностью разрушены, однако некоторые укрепления остались практически нетронутыми. В районе бывшей линии обороны обнаружено большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Отмечается, что подступы к позициям были защищены многокилометровыми линиями колючей проволоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские войска завершают освобождение и зачистку Серебрянского лесничества.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 07:07 • Новости дня
    Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные после прорыва обороны и уничтожения укреплений ВСУ заняли позиции в Ямполе на Украине, закрепившись на улицах Партизанская и Мичурина, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины и уничтожили фортификационные заграждения, после чего с ходу вошли в Ямполь Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. «В результате прорыва обороны противника и уничтожения фортификационных заграждений наши передовые отряды, совершив рывок, с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР. Сейчас бойцы РФ закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе. Российские войска открывают дорогу к Славянску. Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    @ Павел Кашаев/Global Look Pres

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский языковой омбудсмен заявил о вреде русскоязычного контента, включая мультфильм «Маша и Медведь», для национальной безопасности страны.

    Представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов в интервью YouTube-каналу «Подполье» назвал мультфильм «Маша и Медведь», а также рэперов Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) и Инстасамку угрозами национальной безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Спиридонов пояснил, что считает распространение российского контента навязыванием русского языка и отметил моральную неприемлемость потребления российской музыки или фильмов на Украине.

    По словам чиновника, украинское общество якобы требует полного запрета русскоязычных песен и фильмов. Он выразил уверенность, что потребление такого контента способствует поступлениям в российский бюджет и косвенно содействует финансированию российских вооруженных сил.

    В августе украинские СМИ сообщали, что канал с мультфильмом «Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Позже депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить этот мультфильм в стране.

    Также в начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал популярную российскую песню «Сигма-бой» инструментом информационной войны Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и Минюсту с просьбой пересмотреть решение о признании Алишера Моргенштерна* иностранным агентом.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

    Следственный комитет заявил об аресте имущества Моргенштерна* и об объявлении музыканта в федеральный розыск.

    Комментарии (13)
    19 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Сумском направлении, где действует группировка российских войск «Север», на всем участке фронта в Сумской области резко возросла интенсивность боев.

    «Противник, перебросив подкрепления и доукомплектовав штурмовые подразделения, предпринял несколько попыток контратак, но получил достойный отпор от «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки российские войска отразили семь контратак ВСУ: по одной в районах Юнаковки, Андреевки, Беловодов, по две – в районах Алексеевки и Садков. В районе Садков «Северяне» сорвали пять попыток выдвижения штурмовых групп ВСУ. После отражения атак российские войска продвинулись на 200 м в районе Варачино и прилегающих лесопосадках.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не было, однако артиллерия группировки «Север» продолжила наносить удары по выявленным целям и скоплениям личного состава ВСУ.

    На Харьковском направлении ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска и Хатненского участка, куда ВСУ также перебрасывают подкрепления. Расчеты ТОС и артиллерия работают по позициям ВСУ. В Волчанске российские войска расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, продвинувшись на 200 м, а также на востоке города в районе Тихого.

    Западнее Синельниково российские штурмовики, отразив две контратаки, продвинулись вглубь леса на 250 м. На участке Меловое-Хатнее российские штурмовые группы после преодоления сопротивления ВСУ прошли вперед на 500 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ не предпринимали активных действий.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что вооруженные силы Украины отступают с потерями под натиском российской группировки «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, освобожден населенный пункт Муравка. В то же время группировка войск «Восток» за минувшие сутки освободила Новоивановку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин и 13 артиллерийских орудий.

    За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новониколаевка в Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, нескольких бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 42 склада с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции РЭБ, 22 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. В минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 09:04 • Новости дня
    Власти ДНР: Российские войска охватывают Северск

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На участках Переездного и Выемки продолжаются активные боевые действия, в ходе которых российские штурмовые группы охватывают Северск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские штурмовые группы ведут активные штурмовые действия в населенных пунктах Переездное и Выемка, передает ТАСС.

    По его словам, в Переездном войска охватывают Северск с юга, а в Выемке выравнивают линию фронта.

    Он отметил, что украинские войска на этом участке терпят значительные потери.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском на линии боев шириной более двенадцати километров.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр» заявил о продвижении ВС России по всей линии боевых действий в зоне спецоперации.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта

    Лавров: Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выделяется среди западных политиков своим подходом к ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    В интервью передаче «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что Трамп, в отличие от других западных лидеров, понимает важность обращения к причинам конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики, такие как премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте, занимают жесткую позицию, предполагающую нанесение России «стратегического поражения» и восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года.

    Лавров подчеркнул, что, в отличие от них, Трамп и его команда не раз демонстрировали публичное понимание необходимости рассматривать первопричины конфликта на Украине.

    Ранее Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 10:00 • Новости дня
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП

    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдолг Украины достиг 10,472 трлн гривен, что эквивалентно 254,2 млрд долларов, и составляет более 101% ВВП страны, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    Государственный долг Украины достиг 254,2 млрд долларов, что составляет более 101% от ВВП страны, передает ТАСС. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    «У нас уже экономический кризис, у нас долги такие, что просто в голове не укладывается... Это сумасшедшие цифры, которые превышают 101% ВВП», – заявила Скороход.

    Скороход также прокомментировала слова Владимира Зеленского о потребности Киева в 120 млрд долларов в 2026 году, половину из которых, по его словам, должен обеспечить украинский бюджет. Депутат выразила сомнения по поводу источников этих средств, указав, что у Украины уже дефицитный бюджет на 2,4 трлн гривен (58,2 млрд долларов).

    По словам Скороход, дальнейшее привлечение кредитов только увеличит долговую нагрузку страны, которую будут выплачивать будущие поколения. Она считает, что Зеленский должен сосредоточиться на завершении боевых действий, а не на поиске новых займов.

    Власти в Киеве признают, что самостоятельно могут покрывать лишь военные расходы, а остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи, причем в основном в виде кредитов. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западного кредитования Украина не сможет существовать как государство.

    Ранее государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 7,69 трлн гривен или 184,84 млрд долларов.

    Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что стране необходимо 45 млрд долларов внешнего финансирования.

    Сенатор Алексей Пушков сравнил Украину с наркоманом из-за резкого роста государственного долга.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Нежинском районе Черниговской области несколько взрывов повредили склады, транспортные объекты и железнодорожную станцию, находящуюся под охраной украинских военных.

    Удары по складам и транспортным объектам в Черниговской области были нанесены вечером четверга и в ночь на пятницу, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрывы произошли как минимум в двух эпизодах на севере области.

    Он отметил, что цели поражения включали склады и транспортные объекты в районе микрорайона «Гуньки», которые занимают большое пространство и находятся под усиленной охраной военных. После ударов наблюдалась непродолжительная детонация.

    Лебедев уточнил, что еще один взрыв зафиксирован в пригороде Яблоневое, где была повреждена железнодорожная станция Липовый Рог. Взрывы были слышны южнее железнодорожной станции Нежин.

    Ранее в пятницу подполье сообщило об уничтожении завода беспилотников и нескольких баз ВСУ в Харьковской области.

    Накануне подполье также заявило о поражении авиабазы ВСУ и завода в Полтавской области. А в Харьковской области в результате удара было уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ.

    Комментарии (0)
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат
    Стало известно о коррупционном скандале на ведущей военной верфи Европы
    Федерация гимнастики России запретила яркий макияж юным спортсменкам
    В СПЧ оценили идею пересмотреть условия ОМС для неработающих граждан
    Лидер ЛДПР рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске
    В порту Петербурга нашли полторы тонны кокаина в контейнере с эквадорскими бананами

