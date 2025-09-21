При ударе дронов ВСУ в Белгородской области погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярев

В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю, водитель погиб на месте, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Еще пятерым потребовалась медицинская помощь в больницах Белгорода и Ракитянской ЦРБ.

Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект в Пролетарском. Пострадали двое мужчин и женщина, у мужчин осколочные ранения, у женщины – баротравма.

Четвертая пострадавшая с осколочными ранениями получает помощь в Ракитянской ЦРБ. В результате удара повреждены фасад и остекление здания.

В селе Новоленинское FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения рук и ног. Его доставили в Ракитянскую ЦРБ. Позже его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина полностью уничтожена огнем.

Ранее в воскресенье в ходе атак ВСУ в Белгородской области погиб один мирный житель.