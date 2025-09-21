Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.6 комментариев
При ударе дронов ВСУ в Белгородской области погиб человек
В результате ударов беспилотниками по Ракитянскому району Белгородской области погиб мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю, водитель погиб на месте, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.
Еще пятерым потребовалась медицинская помощь в больницах Белгорода и Ракитянской ЦРБ.
Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект в Пролетарском. Пострадали двое мужчин и женщина, у мужчин осколочные ранения, у женщины – баротравма.
Четвертая пострадавшая с осколочными ранениями получает помощь в Ракитянской ЦРБ. В результате удара повреждены фасад и остекление здания.
В селе Новоленинское FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения рук и ног. Его доставили в Ракитянскую ЦРБ. Позже его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина полностью уничтожена огнем.
Ранее в воскресенье в ходе атак ВСУ в Белгородской области погиб один мирный житель.