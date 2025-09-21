Всемирный день русского единения и День благодарности отмечается 21 сентября

Tекст: Ирма Каплан

В русской истории 21 сентября совместило в себе несколько знаковых праздников: Всемирный день Русского единения, день исторической победы на Куликовом поле в 1380 году, Рождество Пресвятой Богородицы и день основания Великого Новгорода.

Всемирный день русского единения символизирует сплоченность и единство русского народа. Празднуется с 2010 года по инициативе Русского объединительного союза соотечественников (РОСС) в Киргизии. Осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения».

Идею нового праздника 25 ноября 2009 года представили на II Международном молодежном форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке». Задача праздника – поддержка и популяризация русской культуры и языка, укрепление единства русского народа.

Кроме того, в этот день отмечается зарождение русской государственности, который связан с приглашением враждовавших славян на царство в 862 году Рюрика.

Еще в третье воскресенье сентября отмечается в России День работников леса (День лесника) – профессиональный праздник тех, чья работа связала с лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. Профпраздник установлен еще 13 августа 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, а в 1980-м году была установлена дата – третье воскресенье сентября.

Международный день мира отмечается 21 сентября с 2002 года. Учрежден он был на 36-й сессии Генассамблеи ООН и должен был отмечаться в третий вторник сентября, день открытия ежегодной сессии ГА ООН.

«Международный день мира был учрежден ГА ООН в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, ГА единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и день прекращения огня», – напомнили в ООН.

Есть версия, что отмечаемый сегодня Всемирный день благодарности решили учредить в 1965 году жители общины мормонов из штата Гавайи. Они попытались возвести в ранг торжества ощущение признательности высшим силам и повторять это ежегодно.

При этом в США 21 сентября празднуют День чая со специями, на Мальте – День независимости, в Таиланде – День рыболовства, в Бразилии – День посадки деревьев, в Гане – День волонтера, в Аргентине – День студента.

А пирог для именинников сегодня положен Егopу, Мapии, Ивaну, Гeopгию и Яну.