Ветеран СВО рассказал о пользе «Зарницы 2.0» для молодежи

Ветеран СВО Бондюков: «Зарница 2.0» – это хорошая подготовка к реальной жизни
Российская молодежь нацелена на будущее, хочет учиться и работать над собой, мы помогаем ей разбираться в жизненных ситуациях, воспитываем в ребятах командный дух, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран СВО Иван Бондюков, который курирует команду «Гвардия Жукова». В воскресенье состоится финал игры «Зарница 2.0» с участием почти тысячи человек.
«Российская молодежь нацелена на будущее, хочет учиться и работать над собой. У них масса возможностей. Но в то же время им тяжелее, чем нам, потому что сейчас очень много информации, однако мы стараемся давать им правильные навыки», – рассказал ветеран СВО Иван Бондюков, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина».
В ходе игры «Зарница 2.0» Бондюков курирует команду «Гвардия Жукова». По его словам, он и многие другие ветераны СВО решили стать наставниками, чтобы молодые люди побеждали и выигрывали.
«Мы стараемся научить их разбираться в жизненных ситуациях, потому что «Зарница 2.0» – это не только хорошая подготовка для службы в армии или учебы в военном училище. Это все-таки в первую очередь польза для жизни – игра проводится в реальных и экстремальных условиях. Испытания дают закалку, воспитывают командный дух», – подчеркнул Бондюков.
По мнению собеседника, наставниками становятся в первую очередь те, у кого за плечами тяжелый и ответственный путь. «Наставники знают цену жизни, дружбы и товарищества, они хотят, чтобы дети переняли этот опыт. Я лично и мои коллеги, которые стали наставниками, передаем свой правильный опыт, чтобы дети уже были подготовлены и им было намного легче, чем нам. Мы готовим их к настоящей жизни», – подчеркнул ветеран СВО.
Участие в «Зарнице 2.0», добавил Бондюков, дало наставникам «опыт и возможность увидеть, как молодежь может проявить себя». «В экстремальных условиях ребята совсем не такие, как в обычных условиях. Также мне было интересно посмотреть на команды и наставников из других регионов, это тоже отличный опыт», – считает директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина».
В ходе специальной военной операции Иван Бондюков участвовал в боях за Гостомель, Изюм и город Попасная в Луганской народной республике в должности заместителя командира роты специального назначения (СпН), а также командира роты СпН, начальника разведки бригады.
В воскресенье в городе Волжском в Волгоградской области проходит финал масштабной игры для молодежи «Зарница 2.0». Это наследница легендарной советской «Зарницы». Юным воинам предстоит побороться за звание лучшего среди почти тысячи участников. Каждую из четырех армий представляют по 240 человек. В завершение состоятся решающие бои и торжественная церемония на Мамаевом Кургане.