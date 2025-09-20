Балицкий упрекнул МАГАТЭ в «сухих отчетах» о радиационном фоне

Tекст: Ирма Каплан

«А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли – их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что «радиационный фон в норме», – отметил Балицкий в Telegram-канале.

Глава Запорожской области недоумевает, почему нет решительного осуждения, нет призыва «Прекратите обстреливать ЗАЭС!»

«Неужели политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей?» – недоумевает он.

Балицкий отметил, что двойные стандарты стали нормой, поэтому «можно бомбить атомную станцию и оставаться «жертвой» в глазах Запада».

«Когда можно игнорировать военные преступления только потому, что они совершаются «нужной» стороной. Иностранные СМИ вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель. Мы будем продолжать работать, восстанавливать разрушенное, говорить правду и защищать станцию и весь мир от заигрываний с ядерной безопасностью», – резюмировал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела. Глава Запорожской области Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС. В субботу, 20 сентября, Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы.