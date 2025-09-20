Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Балицкий упрекнул МАГАТЭ в «сухих отчетах» о радиационном фоне
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после очередных атак дронами ВСУ на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) высказался о миссии экспертов МАГАТЭ, которых в очередной раз спасали от ударов дронами, но все, что они могут заявить – только уровень радиационной опасности на объекте.
«А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли – их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что «радиационный фон в норме», – отметил Балицкий в Telegram-канале.
Глава Запорожской области недоумевает, почему нет решительного осуждения, нет призыва «Прекратите обстреливать ЗАЭС!»
«Неужели политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей?» – недоумевает он.
Балицкий отметил, что двойные стандарты стали нормой, поэтому «можно бомбить атомную станцию и оставаться «жертвой» в глазах Запада».
«Когда можно игнорировать военные преступления только потому, что они совершаются «нужной» стороной. Иностранные СМИ вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель. Мы будем продолжать работать, восстанавливать разрушенное, говорить правду и защищать станцию и весь мир от заигрываний с ядерной безопасностью», – резюмировал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела. Глава Запорожской области Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС. В субботу, 20 сентября, Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы.