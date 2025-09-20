  • Новость часаВ Европе начали обсуждать передачу Украине активов России в виде кредита
    Европа ускорилась к газовой зависимости от США
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    В ЦБ допустили однозначную ключевую ставку в 2026 году
    ISU извинился за использование украинской песни в видео с Гуменником
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    NBC: Чарли Кирка убили из немецкой винтовки Mauser XIX века
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 16:21 • Новости дня

    В Москве арестовали пособника телефонных мошенников с Украины

    В Москве арестовали россиянина, обеспечившего работу sim-боксов для мошенников

    Tекст: Евгения Караваева

    В столице взяли под стражу 32-летнего гражданина России, подозреваемого в технической поддержке телефонных мошенников, похитивших значительную сумму у жителей страны.

    Арестован подозреваемый в пособничестве телефонным мошенникам с территории Украины, которые похитили у россиян более 10 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

    В ведомстве уточнили, что задержан 32-летний гражданин России, которому предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Подозреваемый обеспечивал работу оборудования sim-боксов, позволявших мошенникам организовать массовые телефонные звонки с целью хищения денежных средств и персональных данных.

    В УФСБ отметили: «Полученные фигурантом с помощью созданной преступной инфраструктуры данные он систематически пересылал своим кураторам, возможно, причастным к деятельности украинских спецслужб».

    Правоохранительные органы продолжают поиск других лиц, причастных к организации преступной схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области задержали подозреваемых в организации офиса для обналичивания денег, полученных телефонными мошенниками, связанными с украинскими колл-центрами.

    Ранее ФСБ вычислила группу мошенников в нескольких регионах России.

    19 сентября 2025, 20:06 • Новости дня
    Сибирячка рассказала о жизни в «Хилокском гетто» с мигрантами

    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска

    Сибирячка рассказала о жизни в «Хилокском гетто» с мигрантами
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Жители на Хилокской улице уже привыкли видеть в мусорных баках окровавленные головы баранов. Зрелище жуткое. Но это еще и сопутствующий запах, и насекомые», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Хилокского жилмассива в Новосибирске Жанна Олейникова, который местные жители окрестили «Хилокским гетто» из-за социальной необустроенности и большого количества мигрантов

    Во время встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что посетил микрорайон на окраине Новосибирска, который сами жители называют «Хилокское гетто», посколько его стремительно заселяют мигранты, усугубляя социальные проблемы района.

    «Мы в шоке и одновременно рады, что на проблемы нашего района обратили внимание. Огромная благодарность Леониду Эдуардовичу [Слуцкому], что в свой визит в Новосибирск не только услышал о проблемах «Хилокского гетто», но и открыто рассказал о нас президенту. Сейчас у нас возникли большие надежды на положительные изменения. Надеемся, что все структуры власти и правоохранительных органов, начнут работать с нашим микрорайоном в усиленном режиме», – говорит Олейникова.

    Она рассказывает, что расположенные в этом окраинном районе Новосибирска дачные общества практически полностью уничтожены и непригодны более для ведения садоводческой деятельности. Там сейчас гражданами Средней Азии ведется коммерческая деятельность: созданы хостелы, сауны, стоянки фур, общежития, склады. А бездомные мигранты, промышляющие сбором мусора и отходов, превращают территорию в свалку. Вместе с ними в этих антисанитарных условиях живут и их дети.

    «С мигрантами обстановка двоякая. С одной стороны, есть наши добрые соседи, которые получили гражданство, живут с нами в мире и согласии, поддерживают наше стремление навести порядок. К ним нет и не было претензий», – делится собеседница. –

    «Но есть и другая категория – так называемые сезонные мигранты. Каждый год их едет все больше и больше, и вот с ними уже устали воевать».

    Эти мигранты, по словам Олейниковой, ведут нелегальную торговлю. А в частном секторе микрорайона они разводят баранов, коз и других животных, за исключением свиней. В результате живущие по соседству люди задыхаются как от вони самих животных, за которыми нет должного ухода, так и от гнилостного запаха останков.

    «Жители на Хилокской улице уже привыкли видеть в своих мусорных баках окровавленные головы коров, баранов, их останки, шкуры, копыта. Зрелище жуткое. Но это еще и сопутствующий запах, и падальные мухи. Они кишмя кишат по этим останкам, а потом разлетаются квартирам жилмасива. В итоге людям приходится прятать все вещи дома, жить с закрытыми окнами, чтобы насекомые не залетали в квартиру», – делится жительница района.

    Ухудшает ситуацию и находящаяся поблизости свалка, которую должны закрыть только к концу 2026 года. Неподалеку расположено еще и предприятие по уничтожению медицинских отходов, где регулярно сжигаются отходы, а черный едкий дым застилает улицы района.

    «У нас нет никакой социальной инфраструктуры, нет как таковых сетевых магазинов. На все гетто одна аптека, где не всегда есть нужные лекарства. Нет почтового отделения, нет даже ни одного банкомата.

    И самое главное: у нас в 2020 году снесли детский сад, обещали начать строительство нового в 2022, но по сей день там огромный помойный пустырь. Наши дети продолжают каждое утро испытывать стресс, передвигаясь в переполненном мигрантами автобусе по одному из самых опасных участков дороги в Новосибирске, стоя в часовой пробке», – подчеркивает собеседница.

    При этом она признает, что обстановка в районе в результате действия общественников все-таки начала меняться в лучшую сторону, но все равно остается недостаточно благоприятной. При этом жители не намерены никуда переезжать. «Бесконечно бегать с места на место, по принципу «перееду туда где лучше», тоже не получится, потому что нет гарантий, что лучшее место рано или поздно не превратится в худшее. Добиваться своего права на комфортную жизнь нужно всегда. Это право нам дано Конституцией РФ и никто не смеет его у нас отнять. Мне бы очень хотелось, чтобы люди глядя на сплоченную работу коллектива общественников и жителей «Хилокского гетто», брали с нас пример. Чтобы видя результаты нашей работы, поняли, что нет ничего невозможного, нужно лишь запастись терпением и желанием менять свою жизнь к лучшему», – заключила собеседница.

    20 сентября 2025, 07:16 • Новости дня
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет

    Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на удар по российскому самолету

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя заявления Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад».

    «Есть над чем задуматься», – заявила Шакалене в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Вероятно, речь о том, как турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24 в 2015 году.

    При этом Шакалиене заявила о «трех российских истребителях над Таллином». По ее словам, «граница НАТО на северо-востоке испытывается не просто так». Она призвала «серьезно подойти к делу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет, который, по их версии, на шесть секунд залетел в воздушное пространство Турции. Отношения были заморожены до конца июня 2016 года, когда турецкий лидер Реджеп Эрдоган написал личное письмо президенту России Владимиру Путину. Официальная позиция Анкары в том, что самолет был сбит не по указу лидера страны, а в результате заговора политических противников Эрдогана.

    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    19 сентября 2025, 21:14 • Новости дня
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    МИД осудил антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия категорически не принимает содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ обвинения и политические передергивания, заявил российский МИД.

    В частности, российская сторона отметила некорректность постановки под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также осудила призывы к отказу от территорий, которые вошли в состав России по итогам волеизъявления их населения и на основании международного права.

    «Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    Ведомство подчеркнуло, что рассматривает резолюцию как попытку ряда стран использовать МАГАТЭ для продвижения своих политических интересов. В тексте заявления подчеркивается, что документ не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности или гарантиям.

    В начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ.

    В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    19 сентября 2025, 20:40 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины Кулеба вернулся в Киев после побега
    Экс-глава МИД Украины Кулеба вернулся в Киев после побега
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь оказался в Киеве, спустя несколько дней после громкой истории с его бегством из страны.

    Издание Times of Ukraine сообщило о возвращении экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на родину, передает ТАСС. По информации издания, Кулеба уже находится в Киеве, однако официальные органы и сам дипломат пока ситуацию не прокомментировали.

    Ранее, 8 сентября, Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил: «Я был вынужден бежать, как вор в ночи».

    Он уточнил, что спешно покинул Киев и пересек границу с Польшей накануне введения запрета на выезд бывших дипломатов с Украины.

    По утверждению пресс-службы Кулебы, экс-министр выехал за границу для участия в международной конференции в Сеуле, а после – для посещения мероприятия в Польше, и планировал вернуться к 21 сентября.

    После публикаций в СМИ пресс-служба опровергала сообщения о побеге.

    Кулеба был отправлен в отставку в сентябре прошлого года, занимал пост министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. После ухода из политики он выступает экспертом по международным вопросам и стал научным сотрудником Белферовского центра Гарвардского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кабмин Украины одобрил запрет на выезд бывших послов, что затронуло около двадцати человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию на Украине «заговором в дурдоме». Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем вынужденном отъезде из страны.

    19 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах

    МИД Эстонии направил России ноту из-за рекламы обучения в российских вузах

    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии выразило недовольство российскому посольству за публикацию информации о возможности бесплатного обучения в вузах России.

    Российское посольство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на обучение в российских вузах в 2026/2027 учебном году, передает РИА «Новости».

    «В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях», – заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна.

    В заявлении подчеркивается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и распространяется на граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.

    Цахкна отметил, что публикации российского посольства «могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания».

    Ранее Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах.

    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    19 сентября 2025, 17:53 • Новости дня
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами

    Еврокомиссия включила криптовалютные платформы в новый пакет санкций

    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках нового пакета ограничительных мер Еврокомиссия предлагает впервые запретить операции на криптовалютных платформах для пользователей из России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В рамках девятнадцатого пакета санкций Еврокомиссия предложила включить в список ограничительных мер криптовалютные платформы, передает ТАСС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что впервые санкции Евросоюза коснутся этой сферы, запретив проведение сделок в криптовалютах.

    Выступая с обращением в социальной сети X (бывший Twitter заблокирован в России), фон дер Ляйен подчеркнула: «Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы и запретят транзакции в криптовалютах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, который затрагивает перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

    Глава МИД России отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

    Президент США Дональд Трамп выступил за введение пошлин вместо антироссийских санкций.

    19 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    В Подмосковье нашли тело гендиректора «Химпроминжиниринга»

    Гендиректора «Химпроминжиниринга» Тюнина нашли мертвым возле автомобиля с запиской

    Tекст: Денис Тельманов

    В Подмосковье обнаружено тело главы крупной компании Александра Тюнина с предсмертной запиской и охотничьим ружьем рядом.

    Тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина было найдено в Московском регионе, сообщает ТАСС. По информации агентства, тело обнаружили возле автомобиля на обочине дороги недалеко от леса.

    По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Рядом с погибшим находилось охотничье ружье и предсмертная записка, в которой, как отметил источник, Тюнин указал, что устал бороться с депрессией.

    Компания «Химпроминжиниринг» занимается внедрением инноваций в сфере химических волокон и углеродных композиционных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании финского парламента утром обнаружили тело депутата, обстоятельства смерти которого официально не раскрыты.

    В Кишиневе тело бывшего судьи Михаила Диакону нашли под мостом, ранее он был обвинен в торговле влиянием и не прошел проверку на неподкупность.

    Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    20 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    @ Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нарушение технологии проведения строительных работ может быть причиной обрушения в здании реконструируемой школы на востоке Москвы, сообщили в оперативных службах.

    Причиной обрушения здания школы на востоке Москвы может быть нарушение технологии проведения строительных работ, сообщает ТАСС. В оперативных службах пояснили: «В качестве причины ЧП рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Будут рассмотрены все версии случившегося».

    Прокуратура Москвы подтвердила факт обрушения конструкции при реконструкции нежилого здания школы на улице Знаменской. По информации ведомства, в результате происшествия пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. Сейчас на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.

    Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из школ Москвы произошло обрушение строительных конструкций, в результате чего погибли люди. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших рабочих.

    19 сентября 2025, 21:05 • Новости дня
    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»

    Ученые рассказали о гибели десяти из 75 мышей на спутнике «Бион-М» №2

    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе космического эксперимента на борту «Бион-М» №2 десять из семидесяти пяти запущенных мышей погибли, несмотря на положительную оценку итогов учеными.

    Как сообщает Интерфакс, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал, что из 75 самцов мышей, отправленных на орбиту на аппарате «Бион-М» №2, десять не вернулись живыми.

    По его словам, специалисты готовы к таким потерям, так как исследования на животных всегда сопряжены с определенными рисками. Орлов отметил: «При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета».

    Причины гибели грызунов были разными и связаны, в том числе, с агрессивным поведением самцов и внутригрупповыми конфликтами. По словам Орлова, все научные данные, полученные в ходе эксперимента, были сохранены и будут проанализированы для выяснения деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский биоспутник с экспериментальными животными, растениями и биоматериалами был доставлен на околоземную орбиту. Спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» № 2 с живыми организмами на борту вернулся на Землю после месячного полета по орбите.

    19 сентября 2025, 19:24 • Новости дня
    НАТО начало операцию «Восточный часовой»
    НАТО начало операцию «Восточный часовой»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» на юго-восточном флаге альянса, пишет Reuters.

    По словам Стубба, она начнется в Румынии и Польше, пишет Reuters, передает ТАСС. Финский лидер также прокомментировал угрозы, связанные с возможным вторжением беспилотников в воздушное пространство Финляндии. По его словам, страна готова к отражению подобных угроз.

    На прошлой неделе НАТО запустила операцию «Восточный часовой». Операция направлена на укрепление позиций альянса на восточном фланге после инцидента с беспилотником в воздушном пространстве Польши.

    В Варшаве заявили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    20 сентября 2025, 10:34 • Новости дня
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне новых мер по ужесточению иммиграционной политики в США, президент Дональд Трамп объявил о запуске «золотых карт» резидента стоимостью 1 млн долларов для состоятельных иностранцев, пишет The Washington Post. Компании для ценных сотрудников смогут покупать визы H-1B ценой в 100 тыс. долларов в год.

    Дональд Трамп подписал указ о введении новых сборов за рабочие визы H-1B и о запуске программы «золотой карты» для состоятельных иностранцев, передает The Washington Post. Согласно указу, успешные заявители на визу H-1B должны будут платить ежегодный сбор в размере 100 тыс. долларов. Эта мера, по словам Трампа, направлена на привлечение «великих людей», которые будут способствовать снижению налогов и государственного долга.

    Дополнительно была введена возможность получить «золотую карту» за миллион долларов для получения права на проживание, а для компаний предусмотрен «корпоративный золотой» вариант стоимостью два миллиона долларов. Сообщается, что отдельная «платиновая карта» стоимостью пять миллионов долларов позволит пребывать в США до 270 дней в году без налогообложения зарубежного дохода, однако она потребует одобрения Конгресса.

    Министр торговли Говард Латник заявил: «Компаниям придется решать: ценен ли сотрудник настолько, чтобы платить сто тысяч долларов в год, или стоит нанять американца». Он также отметил, что новые сборы сократят случаи злоупотреблений программой H-1B. В 2024 финансовом году более 70% держателей виз H-1B приехали из Индии, 12% – из Китая.

    Нововведения могут столкнуться с юридическими спорами, так как по федеральному закону только Конгресс может учреждать визовые программы и взимать сборы. По прогнозам Латника, программа «золотой карты» может принести более 100 млрд долларов дохода. Представители технологических компаний пока сдержанно реагируют на инициативу, хотя ранее выступали против ужесточения миграционных правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сравнил охрану Вашингтона с защитой границы от мигрантов. США удвоили вместимость тюрем для мигрантов к 2026 году. Американские спасатели были привлечены к депортациям мигрантов.

    19 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Эстония запросила консультации НАТО после инцидента с истребителями
    Эстония запросила консультации НАТО после инцидента с истребителями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций после предполагаемого нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, «правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4», передает Ura.ru.

    Инцидент, по данным эстонских властей, произошел утром 19 сентября. Тогда, по заявлению Таллина, три российских военных самолета пересекли границу воздушного пространства республики без разрешения.

    Ранее Эстонские военные приступили к внеплановым учениям для отработки действий при возможном нарушении воздушной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайших 19 дней в Латвии введут ночной запрет на полеты на малых высотах вдоль границ с Россией и Белоруссией.

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

