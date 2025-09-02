Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.5 комментариев
Рогов сообщил об отступлении ВСУ западнее Камышевахи в ДНР
Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены оставить позиции северо-западнее Камышевахи и отошли в сторону Днепропетровской области.
Российские войска отбросили подразделения ВСУ северо-западнее освобожденного села Камышеваха к границе Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи», – заявил Рогов.
По его словам, теперь основные бои переместились на территорию Днепропетровской области.
Рогов подчеркнул, что российские войска продолжают наступление и создают «санитарную зону безопасности» у границ ДНР на территории соседней области.
Ранее Минобороны России сообщало, что Камышеваха была освобождена 30 августа бойцами группировки «Восток». Глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что с освобождением этого села весь юг ДНР находится под контролем российских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике.
Военные подразделения России расширили зону контроля и начали работу по созданию зоны безопасности на территории Днепропетровской области.
Российские подразделения почти завершили зачистку Серебрянского лесничества, где для украинских сил созданы локальные огневые мешки.