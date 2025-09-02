  • Новость часаКитай объявил пробный безвизовый режим для россиян
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию
    ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    МАГАТЭ обнаружило следы урана в Сирии
    Мексика отказалась подчиняться США
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    0 комментариев
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    27 комментариев
    2 сентября 2025, 11:15 • Новости дня

    Пушилин сообщил о создании зоны безопасности в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России расширили зону контроля и начали работу по созданию необходимой зоны безопасности на территории Днепропетровской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России-24».

    По его словам, российские подразделения улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая зону безопасности у российской границы, передает ТАСС.

    Пушилин добавил, что сейчас российские военные сосредоточены на формировании необходимых зон безопасности в указанном регионе. Пушилин отметил: «Сейчас [российские подразделения] улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности как минимум».

    Он также заявил, что российские войска расширили зону контроля в районе Константиновки в ДНР. «Мы видим расширение зоны контроля на константиновском направлении со стороны наших подразделений», – сказал Пушилин.

    По его словам, после освобождения Камышевахи можно говорить о полном освобождении южной части ДНР. Пушилин выразил благодарность бойцам группировки войск «Восток» за завершение этой задачи и сообщил, что сейчас они продолжают улучшать позиции уже на территории Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    Комментарии (20)
    31 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Российские войска значительно продвинулись в Юнаковке в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» значительно продвинулись в ходе боев с ВСУ и заняли 13 зданий.

    Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всем Сумском направлении, поражая районы восстановления боеспособности украинских сил.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ ведут ожесточенные бои в южной части села. ВСУ изредка контратакуют с флангов», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Юнаковке российские войска смогли продвинуться на 600 м в юго-восточном направлении и взять под контроль 13 зданий. Сейчас российские военнослужащие ведут закрепление на новых рубежах.

    ВСУ периодически пытаются контратаковать с флангов, но все попытки отражаются комплексным огневым воздействием, в том числе контратака в районе Алексеевки.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий здесь не вели.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые встречные бои в лесу возле Синельниково. Российские войска, отражая атаки ВСУ, продвинулись на 600 м и заняли два украинских опорных пункта.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» расширяют плацдарм при поддержке ТОС-1А. Штурмовики продвинулись на 100 м, заняли техническое здание и закрепляются, отмечены продвижения и в лесу на востоке города.

    На других участках фронта – Меловое-Хатнее и Липцы – обстановка без изменений. Артиллерия и беспилотники проводят огневое поражение и нарушают логистику ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке.

    Комментарии (7)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 03:25 • Новости дня
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны в рамках вопроса о гарантиях безопасности для Киева обсуждают возможность поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, пишет Telegraph.

    «Благодаря брифингам с участием более дюжины западных чиновников Telegraph удалось опубликовать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия под руководством Европы могла бы обеспечить соблюдение любого мирного соглашения», – пишет Telegraph.

    Как отмечается, идея с Гринкевичем рассматривается потому, что у европейцев не хватает опыта в координации крупных военных миссий, передает РИА «Новости».

    Telegraph пишет, что американские и европейские чиновники обсуждали использование американского военного командира для координации развертываний, а Гринкевич потенциально может занять этот пост, если Вашингтон одобрит предложение. Окончательные детали плана, как ожидается, могут быть объявлены уже на этих выходных.

    Согласно публикации, в рамках обсуждаемого плана европейские страны также ведут переговоры о введении бесполетной зоны на Украине для восстановления коммерческих авиарейсов. Предлагается, что эта зона сначала охватит западные регионы страны, а обеспечить ее работу помогут западные истребители и системы ПВО.

    Дополнительно план предусматривает, что Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства на Украину и обратно. Болгария и Румыния могут участвовать в разминировании акватории.

    Европейский контингент, как ожидается, будет размещен в глубине территории Украины и, вероятнее всего, составит менее 30 тыс. человек. Согласно сведениям газеты, речь может идти о переводе военных инструкторов на новые базы на западе страны.

    Telegraph подчеркивает, что европейским странам потребуется поддержка США по линии разведки для реализации этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами. США обсуждает с Евросоюзом возможность отправки американских частных военных компаний на Украину. Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева.

    Комментарии (28)
    30 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Генштаб: Нанесены удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
    Генштаб: Нанесены удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские Вооруженные силы ночью нанесли результативный удар по ряду украинских оборонных предприятий, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, был нанесен результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и по сборочным цехам Павлоградского химического завода.

    Как сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, среди целей были производственные мощности, создающие двигатели, боевые части, топливо для ракет и системы управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары пришлись по авиационной технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов – в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Василькове и Староконстантинове.

    По словам Герасимова, за весенне-летний период ВС России уже нанесли удары по 76 важным объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. «Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности», – подчеркнул он.

    В июле и августе, совместно с ФСБ России была проведена серия массированных и групповых ударов по ключевым украинским производствам, связанным с созданием оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В результате были уничтожены конструкторские бюро и цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

    Отмечается, что 28 августа в Киеве был нанесен удар по предприятиям «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», которые выпускают комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотным летательным аппаратам. Также удары пришлись по авиабазам в Староконстантинове, Василькове и Коломые.

    Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.

    Комментарии (15)
    1 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками за последние сутки уничтожены кабина управления и пусковая установка ЗРК Patriot, пусковая установка американской РСЗО HIMARS, а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS и 260 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотника, 627 ЗРК, 24 910 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием

    В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины. В тот же день российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ. Кроме того Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Комментарии (4)
    30 августа 2025, 16:54 • Новости дня
    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России

    Герасимов сообщил о блокаде Купянска и продвижении ВС России в зоне СВО

    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Бои за Купянск в Харьковской области продолжаются, и город практически полностью заблокирован российскими войсками, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, соединения группировки войск «Запад» освободили около половины территории города, а бои на волчанском и липцовском направлениях способствуют улучшению позиций.

    Герасимов отметил, что за время весенне-летней кампании 2025 года российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. Задачи по созданию зоны безопасности на границе в Сумской и Харьковской областях продолжают успешно выполняться. В Днепропетровской области под контроль России взято семь населенных пунктов.

    В Луганской Народной Республике, по данным Минобороны, освобождено 99,7% территории, а в Донецкой Народной Республике – 79%. В Запорожской области под контролем российских войск находятся 74% территории, а в Херсонской – 76%. В Сумской области за последнее время перешли под контроль России 210 кв. км и 13 населенных пунктов.

    Герасимов отметил, что группировка войск «Север» после ликвидации вклинения противника в Курской области создает зону безопасности. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

    На рубцовском направлении российские силы продвинулись до 25 км вглубь обороны противника и овладели десятью населенными пунктами, среди которых Мирное, Катериновка и Зеленая Долина. На краснолиманском направлении идут бои за населенный пункт Кировск и завершается уничтожение группировки противника в Серебрянском лесничестве.

    Южная группировка развивается в северском направлении, боевые действия идут в городской черте Северска. Частями 98-й воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр, войска вышли к юго-восточным окраинам Константиновки. На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново и Клебан-Бык.

    Группировка «Центр» наступает на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, идет блокирование красноармейско-димитровской агломерации и бои в Красноармейске. Освобождены два населенных пункта на территории Днепропетровской области.

    В Донецкой Народной Республике силы группировки «Восток» овладели 25 населенными пунктами, включая Камышевху. В Запорожской области освободили Малиновку и Темировку, продолжается освобождение других территорий. На ореховском направлении группировка «Днепр» взяла под контроль шесть населенных пунктов, ведет активные действия в районе Степногорска и Малой Токмачки.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии продолжают продвижение в пригородах Купянска в Харьковской области, беря город в окружение.

    Армия России взяла в клещи так называемую «третью столицу Украины».

    Комментарии (14)
    31 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских группировок нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской областях и Донецкой народной республике, уничтожив сотни бойцов и военную технику.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и национальной гвардии на Сумщине и в Харьковской области, передает Telegram-канал Минобороны. По официальной информации, поражения нанесены в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина в Сумской области, а также в Амбарном и Волчанске в Харьковской области.

    В результате боевых действий на этих направлениях противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

    На других участках фронта подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражения силам противника в районах Каменки, Купянска, Петровского и Дерилово. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили более 235 военнослужащих, два танка, пять бронемашин (в том числе две западного производства), 13 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражения подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой народной республике. Здесь противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Подразделения «Центра» также улучшили положение по переднему краю в районах Артемовки, Белицкого, Вольного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Кутузовки, Новотроицкого и Нового Донбасса. Общие потери украинских вооруженных формирований на этом участке – до 440 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 10:54 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении

    Кимаковский сообщил об успехе ВС России в районе Шандриголово

    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские силы добились серьезного продвижения у Шандриголово, а украинские войска вынуждены отступать за реку Жеребец под Северском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские войска смогли «разрезать» украинскую группировку на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

    «В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», – заявил Кимаковский.

    Кроме того, по данным Кимаковского, украинские военные на Северском направлении начали отход за реку Жеребец под давлением российской артиллерии и беспилотников. Советник главы ДНР отметил, что отступление ВСУ происходит после активных боев на данном участке фронта.

    Напомним, ранее военные России получили контроль над 30 км границы после освобождения Камышевахи в ДНР.

    Подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении на Красноармейском направлении после неудачных попыток контратаки.

    До этого российские войска расширили контроль под Красноармейском.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Стало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске

    Марочко сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске

    Стало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянске Харьковской области группа украинских военных поспешно покинула свои позиции, оставив вооружение и военную технику после наступления армии России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, порядка 50 солдат вооружённых формирований Украины самовольно оставили свои позиции в Купянске Харьковской области и покинули территорию, бросив вооружение и военную технику, передает ТАСС.

    По словам Марочко, украинские бойцы покинули район улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах. «С позиций сбежали до 50 человек личного состава вооруженных формирований Украины, оставив на позициях технику и вооружение», – отметил эксперт.

    Он также добавил, что командование Украины уже перебросило в этот район маневренные группы из числа национальных батальонов, которые исполняют функции заградительных отрядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о боях у населенного пункта Соболевка и продвижении российских сил к Благодатовке под Купянском. Российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области. Вооруженные силы России прорвали оборону украинских формирований в районе Купянска.

    Комментарии (4)
    31 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    Пушилин заявил о полном контроле юга ДНР российскими войсками

    Tекст: Ольга Иванова

    Юг Донецкой Народной Республики перешел под контроль подразделений российских войск после освобождения Камышевахи, подчеркнул глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о полном контроле подразделений российских войск над югом республики после освобождения Камышевахи, передает РИА «Новости». Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха, и теперь в зоне ответственности группировки войск «Восток» освобождены все населенные пункты.

    Пушилин подчеркнул значимость этого события и выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в освобождении. По его словам, последние населенные пункты на юге были взяты под контроль. «Последний населенный пункт оставался, вот теперь все – на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», – заявил Пушилин.

    Он также добавил, что подразделения группировки «Восток» продолжают улучшать свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая условия для обеспечения безопасности освобожденных населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Камышеваха и установили контроль почти над всей западной границей ДНР.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    @ Mixabest/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был разрушен цех с резервуарами авиатоплива, который использовался для испытаний двигателей военно-воздушных сил Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.

    Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.

    Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.

    Комментарии (8)
    30 августа 2025, 22:59 • Новости дня
    Герасимов: Выполнение задач СВО будет продолжено наступательными действиями

    Tекст: Антон Антонов

    Выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий», – приводит слова Герасимова Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях. Он также сообщил, что ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил он.

    Комментарии (13)
    1 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На центральном телевидении КНДР показали сюжет о солдатах Корейской народной армии (КНА), которые отличились при освобождении Курской области.

    В эфире были показаны кадры, на которых бойцы КНА ведут огонь, перевязывают раненых и действуют в полевых условиях, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, передает РИА «Новости». Запись длится около 25 минут.

    Особое внимание в репортаже уделено историям двух бойцов КНА: 20-летнего Юн Чон Хека и 19-летнего У Ви Хека, которые пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Также рассказывается о подвиге 22-летнего Ли Кван Ына, который, будучи раненым, подорвал гранату, пытаясь спасти товарищей под обстрелом.

    Согласно репортажу, многие северокорейские военные выделялись самоотверженностью, защищая своих сослуживцев от атак дронов и минных снарядов, нередко ценой собственной жизни.

    Ранее во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области.

    В июле Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат. Он отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

    Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил  Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Комментарии (10)
    1 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Марочко сообщил о тяжелых боях на востоке Константиновки

    Российские войска начали тяжелые бои с ВСУ в Константиновке

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе восточной части Константиновки российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинских войск, закрепление позиций пока невозможно.

    Ожесточенные боевые действия продолжаются на востоке Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что говорить о полном закреплении российских бойцов на этом направлении рано, поскольку противник оказывает серьезное сопротивление.

    По его словам, интенсивность боев остается очень высокой, украинские силы продолжают оборону, не позволяя российским подразделениям закрепиться на ключевых позициях. Марочко отметил: «На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется».

    Эксперт добавил, что дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от готовности командования ВСУ идти на значительные потери и удерживать контроль за этим участком фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России провели удары по позициям украинских формирований, уничтожив живую силу, бронетехнику, склады и станции радиоэлектронной борьбы.

    После уничтожения двух гаубиц в районе Константиновки штурмовые подразделения Южной группировки войск заняли новые позиции на этом участке фронта. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск практически полностью блокирован российскими войсками, и половина его территории освобождена.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
    Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате создания зоны безопасности на Украине группировка «Север» взяла под контроль 210 кв. км и 13 населенных пунктов в Сумской области, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские военные установили контроль над 210 кв. км территории и 13 населенными пунктами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов отметил создание зон безопасности в Сумской и Харьковской областях в рамках действий группировки «Север» после разгрома украинских войск и ликвидации их вклинения на территории Курской области.

    В результате весенне-летней кампании командование ВСУ было вынуждено перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между кризисными направлениями из-за потерь, а стратегическая инициатива, по словам Герасимова, полностью перешла к российским войскам.

    В период кампании 2025 года за проявленные мужество и героизм государственными наградами отмечены 120,9 тыс. российских военнослужащих, из них более 101 тыс. – солдаты и сержанты. Командиры тактического звена овладевают новыми приемами боевых действий и успешно их применяют. Задачи специальной военной операции Объединенной группировки войск будут продолжены наступательными действиями, а сегодня планируется уточнение задач для осеннего периода.

    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области. Герасимов сообщил, что Купянск почти полностью блокирован войсками России.

    Комментарии (10)
    Главное
    МВД назвало самый безопасный регион России
    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО
    Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    В Россию за 2025 год приехало свыше 16 тыс. украинцев
    Арестован владеющий перегрузочным терминалом в Туапсе уроженец Азербайджана
    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации