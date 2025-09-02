Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России в Днепропетровской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские подразделения улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая зону безопасности у российской границы, передает ТАСС.

Пушилин добавил, что сейчас российские военные сосредоточены на формировании необходимых зон безопасности в указанном регионе. Пушилин отметил: «Сейчас [российские подразделения] улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности как минимум».

Он также заявил, что российские войска расширили зону контроля в районе Константиновки в ДНР. «Мы видим расширение зоны контроля на константиновском направлении со стороны наших подразделений», – сказал Пушилин.

По его словам, после освобождения Камышевахи можно говорить о полном освобождении южной части ДНР. Пушилин выразил благодарность бойцам группировки войск «Восток» за завершение этой задачи и сообщил, что сейчас они продолжают улучшать позиции уже на территории Днепропетровской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.