Цены на нефть поднялись второй день подряд

Мировые цены на нефть во вторник поднялись, они вторую торговую сессию подряд демонстрируя положительную динамику.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.49 росла на 0,44% относительно предыдущего закрытия – до 68,45 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,44%, до 64,93 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, что по итогам торгов накануне цены на нефть обеих марок выросли на 1,1%, при этом по итогам прошедшего месяца Brent подешевел на 6,1%, а WTI – на 7,6%.
Нефтяной рынок в данный момент находится в ожидании заседания 7 сентября восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи – России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Омана и Казахстана.
«Цены, вероятно, останутся на текущих уровнях», – цитирует Bloomberg основательницe Vanda Insights Вандану Хари.