Цены на нефть поднялись второй день подряд

Мировые цены на нефть выросли

Tекст: Мария Иванова

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.49 росла на 0,44% относительно предыдущего закрытия – до 68,45 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,44%, до 64,93 доллара, передает РИА «Новости».

Напомним, что по итогам торгов накануне цены на нефть обеих марок выросли на 1,1%, при этом по итогам прошедшего месяца Brent подешевел на 6,1%, а WTI – на 7,6%.

Нефтяной рынок в данный момент находится в ожидании заседания 7 сентября восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи – России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Омана и Казахстана.

«Цены, вероятно, останутся на текущих уровнях», – цитирует Bloomberg основательницe Vanda Insights Вандану Хари.