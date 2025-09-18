  • Новость часаПутин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему прибалты держатся за остатки связей с Россией
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    Россияне назвали главные фильмы 90-х
    Путин объявил о сохранении семейной и дальневосточной ипотеки
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 19:11 • Новости дня

    Трамп выразил надежду на появление «хороших новостей» по урегулированию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое появление позитивных новостей по урегулированию конфликта на Украине.

    Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс. «Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что у нас скоро появятся для вас хорошие новости», – заявил Трамп, обращаясь к журналистам. Также он отметил, что Британия находится ближе к месту событий, чем Соединенные Штаты, напомнив о разделяющем страны океане, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил, что власти России не оправдали его ожиданий по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Американский лидер заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    Комментарии (15)
    18 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев

    Политолог Рар: Преклонение перед Израилем – в генах правящей элиты современной Германии

    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    @ Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях. Так сложилось, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Фридрих Мерц на фоне попыток Европы изолировать Израиль заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    «Фридрих Мерц во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене расплакался. Произошло ли это из-за избытка чувств или было расчетливым действием, чтобы понравиться элитам и получить хвалу в мейнтримных СМИ?», – риторически отметил германский политолог Александр Рар.

    Как бы то ни было, канцлер Германии придерживается действующей в стране идеологии, добавил он. «Все политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях, каяться в совершенных против народа злодеяниях. Преклонение перед Израилем – в генах каждого члена немецкой правящей элиты. Без этого в стране просто невозможно построить карьеру», – пояснил собеседник.

    Более того, это одно из требований США и стран Европы, продолжил эксперт. «Немцам сплошь и рядом напоминают, что их «вернули» в европейскую семью только из-за чистосердечного покаяния за совершенные грехи Третьего рейха», – указал Рар. По его словам, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны о гитлеровских преступлениях «мельком позабыли», но «моральное наказание» за Холокост будет нести – во всяком случае формально – еще как минимум нынешнее поколение немцев.

    Примечательно в этой связи то, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, «против которых Германия вела войну на уничтожение», сказал аналитик. «Во времена холодной войны политики сопоставляли Советский союз с гитлеровским тоталитаризмом, и в западном менталитете это осталось. Мерц вырос в этой ненависти к СССР», – напомнил политолог.

    «К сожалению, такой менталитет сегодня преобладает в правящих и интеллектуальных кругах не только немцев, но и европейцев в целом. В школах и университетах Европы с давнего времени рассказывают об ужасах Холокоста. Однако об убитых советских гражданах в военные годы вспоминать там не принято», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Германии без живущих в ней евреев не может быть хорошего будущего. «Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал он, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

    Политик считает, что критика Израиля допустима, но она не должна служить поводом для антисемитизма. «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля», – сказал Мерц.

    Канцлер Германии отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Берлина остается выполнение обещания «никогда больше». «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ», – подчеркнул политик.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль. Это вызвало раскол среди политиков Германии. Берлин отказался поддержать введение санкций ЕС против еврейского государства.

    «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления», – заявил лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн. По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. На этом фоне международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия правительства Биньямина Нетаньяху и израильских военных в анклаве геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль пошел на риск превращения в КНДР.

    Комментарии (13)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге

    ФСБ задержала агентов Украины за подготовку покушения в Петербурге

    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы, исполнитель переоделся в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны граждане России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, они, по версии следствия, готовили теракт против главы одного из оборонных предприятий, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Агенты планировали подорвать его автомобиль с помощью самодельной бомбы. Двое из задержанных следили за будущей жертвой, изучали маршруты. Они через тайник на кладбище передали исполнителю взрывное устройство.

    Исполнитель переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки двинулся к месту преступления. Он был задержан при попытке минирования автомобиля.

    В ходе опросов задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с киевским режимом через мессенджер Telegram.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные заключены под стражу.

    Продолжаются следственные действия для возможной дополнительной квалификации обвинения по статьям о создании террористического сообщества, участии в террористической организации и государственной измене. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Ранее в Астрахани ФСБ задержала выходца из Северной Африки, его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке.

    В Подмосковье силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета ВСУ.

    Комментарии (38)
    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    Комментарии (21)
    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    Комментарии (14)
    17 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября

    Пушков сообщил о подозрениях сенатора США в контролируемом подрыве башен-близнецов

    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор-республиканец Рон Джонсон публично заявил, что администрация Джорджа Буша-младшего могла иметь отношение к террористической атаке на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, а обрушение башен было контролируемым подрывом, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон выразил сомнения относительно официальной версии событий 11 сентября 2001 года, предположив, что администрация Буша-младшего могла быть причастна к теракту,сообщил Пушков в Telegram-канале .

    По словам Пушкова, Джонсон заявил, что обрушение башен Всемирного торгового центра было похоже на «контролируемый подрыв». Сенатор также напомнил о загадочном разрушении здания Building 7, которое находилось в нескольких кварталах от башен и не подвергалось удару самолета.

    По словам Джонсона, Building 7 «аккуратно сложилось» вскоре после основной трагедии, а официальных объяснений причин его обрушения до сих пор не представлено, пишет Пушков. Он отметил, что обстоятельства падения этого здания не были подробно рассмотрены ни в официальных расследованиях, ни в публичных заявлениях властей. В американских леволиберальных и мейнстрим СМИ обсуждение этой темы считается табу, а тех, кто задает вопросы об этом, зачастую обвиняют в распространении теорий заговора.

    «Я знаю, что у многих людей есть свои теории на сей счет. Некоторые могут быть безумны. Но я не отвергаю их, поскольку так много информации было утаено, а также потому, что столь много законных вопросов не только не получили ответа, но любой, кто задает их, подвергается очернению за это», – заявил Джонсон.

    Ранее американец Дэниэл Мартиндейл, поддержавший ВС России, заявил на пресс-конференции, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года.

    Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.

    Комментарии (14)
    18 сентября 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию
    Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подал заявление об отставке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что прошение написано с формулировкой «по собственному желанию».

    Пресс-секретарь главы государства не уточнил, подписан ли на данный момент президентом указ об отставке Козака. По его словам, «указ мы не публиковали, указа нет».

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он вновь занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    На этом посту Козак курировал вопросы приграничного сотрудничества, отношения с постсоветскими странами, включая Украину, и представлял Россию на переговорах в «нормандском формате».

    Ранее СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Комментарии (14)
    18 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой

    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла

    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой
    @ Grzegorz Michalowski/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польские власти подготовили военную операцию по якобы уничтожению российского дрона над своей территорией и сами же испугались последствий провокации. Варшава предстала в этой ситуации унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла розгами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше признали, что дом в Люблинском воеводстве повредил не дрон, а ракета из F-16.

    «Польша еще не вступила ни с кем в войну, а уже дружественным огнем разрушает собственную инфраструктуру. Хорошо, что никто не погиб из мирных жителей. Этот инцидент показывает истинные цели польского военно-политического руководства», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Польские власти сами подготовили военную операцию с якобы российскими беспилотниками, сами ее запороли и сами же испугались. Произошедшее очень похоже на эпизод из комедии Гоголя «Ревизор», когда унтер-офицерская вдова жаловалась Хлестакову на городничего, а тот объяснял, что вдова сама себя высекла розгами», – сыронизировал собеседник.

    «В произошедшем Варшава все равно обвинила Москву. В этой связи я бы еще упомянул крылатое выражение из басни Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Оно очень точно характеризует отношение нынешних польских властей к нашей стране», – заметил эксперт с юмором.

    Ранее Томаш Семоняк, координатор спецслужб Польши, в эфире телеканала TVN признал, что боеприпас, повредивший частный дом в Люблинском воеводстве, является американской всепогодной управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух», выпущенной с истребителя F-16 для уничтожения беспилотника.

    «Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в процессе защиты Польши и ее граждан. Военные заявили, что возместят ущерб», – заявил он, и предостерег общество от подрыва доверия к военным.

    Ракета отклонилась от цели из-за неисправности системы наведения. Боеприпас весом более 150 кг не детонировал, но его прямое попадание частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    По заверению польской стороны, инцидент произошел на прошлой неделе в ходе уничтожения якобы 19 российских беспилотников, которые пролетели сотни километров вглубь территории Польши. При этом, по словам главы МИД Радослава Сикорского ни один из дронов не были оснащен взрывчаткой, сообщает The Guardian.

    НАТО объявило о развертывании дополнительных самолетов на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак БПЛА. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-оповещения с просьбой проявлять осторожность. Доказательств российской принадлежности дронов Варшава не представила.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовые отряды прорвали линию обороны украинских войск в Ямполе, где продолжаются интенсивные боевые действия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные прорвали оборону украинских войск в поселке Ямполь, передает ТАСС.

    Как сообщил Кимаковский, «наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои».

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Передовые части ВС России вышли к населенному пункту Ямполь в ДНР. ВС Украины за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих в зоне спецоперации.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время визита в Британию несколько раз положил руку на спину короля Карла III, что попало в эфир американских телеканалов.

    Один из случаев произошел перед началом военной церемонии в Виндзорском замке, где Трамп похлопал монарха по спине во время подъема на помост, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN отмечал, что Трамп во время первого государственного визита в 2019 году приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако тогда Букингемский дворец не выразил недовольства этим поступком.

    Сейчас Трамп находится в Британии со вторым государственным визитом. В ближайшую среду в Лондоне намечена масштабная акция против визита американского президента, аналогичная протестам 2019 года.

    В понедельник Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию.

    В 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

    Комментарии (15)
    17 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве

    Глава МИД Польши Сикорский назвал неправомочным перенос посольства России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива оппозиции о переносе российского посольства в Варшаве противоречит международным конвенциям, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение председателя оппозиционной партии «Право и справедливость» о переносе посольства России подальше от правительственных зданий, сообщает ТАСС. По его мнению, данная инициатива не соответствует юридическим нормам.

    Сикорский заявил, что решение Сейма не может служить правовой основой для подобных действий. Он также отметил, что этот вопрос сложнее, чем кажется, поскольку в международных отношениях действуют Венская конвенция и ряд других соглашений.

    Глава МИД Польши подчеркнул, что соблюдение международных обязательств требует учитывать положения международных конвенций, регулирующих деятельность дипломатических миссий.

    Ранее консульство Польши закрылось в Калининграде. Генеральное консульство России в Кракове ранее прекратило работу.

    Польша ранее отказалась признавать ряд объектов собственностью России.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 10:42 • Новости дня
    Bloomberg: Европа столкнулась с кризисом управляемости и расколом
    Bloomberg: Европа столкнулась с кризисом управляемости и расколом
    @ Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сложности с управлением государством усилились в крупнейших странах Европы на фоне финансовых и социальных проблем, что отражается на внутриполитической ситуации, пишет Bloomberg.

    Правительства европейских стран, включая Британию, Францию, Германию и Польшу, столкнулись с острой проблемой управляемости, сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Британии Кеир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон испытывают существенные трудности в проведении реформ, однако аналогичные проблемы наблюдаются и в других столицах, таких как Варшава, Берлин и Мадрид.

    Наблюдается сочетание сокращения государственных бюджетов, медленной работы администрации, раздробленности парламентов и усиления оппозиции как справа, так и слева. Внутриполитическая нестабильность часто приводит к протестам, как в случае Франции, где профсоюзы планируют парализовать страну из-за планов по сокращению государственных расходов.

    Эксперты отмечают, что ощущение бессилия властей в Европе становится нормой. Грядущие выборы в Германии, Франции и Британии могут усилить позиции крайне правых партий. Долгосрочные долговые обязательства Франции и Британии уже подорожали, что отражает ухудшение настроений инвесторов.

    Политический кризис, считают аналитики, может привести к дальнейшему усилению крайних сил и росту уязвимости Европы перед внешними вызовами. По словам главы политологического факультета университета LUISS в Риме Джованни Орсины: «Мир изменился, и Европа теперь не вписывается в него».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за роста числа мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние за счет многолетнего контракта с правительством на расселение и поддержку беженцев.

    Комментарии (9)
    18 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований

    Журова: МОК должен заново рассмотреть допуск России на Олимпийские игры

    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Россия устранила все замечания, поэтому сейчас у исполкома не должно быть никаких вопросов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя объяснение МОК о допуске Израиля к соревнованиям, несмотря на военную операцию в секторе Газа.

    Международный олимпийский комитет (МОК) сообщили, что Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны и оба блюдут Олимпийскую хартию, поэтому нет причины отстранять их от соревнований. В пример приводятся последние Олимпийские игры в Париже, где участвовали спортсмены обеих команд, мирно сосуществовавшие друг с другом под одной крышей в Олимпийской деревне.

    «У МОК были к нам определенные замечания. На данный момент мы их все устранили, и в нашем понимании соответствуем Олимпийской хартии. Поэтому исполком должен рассмотреть вопрос о возвращении наших спортсменов на международные турниры», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что поскольку Израиль на данный момент находится сейчас «в непростых взаимоотношениях с соседями», решение по российской стороне также может измениться.

    «До какого-то момента к нам были вопросы. Теперь у них не должно их быть. Не хочу напоминать, главное, что сейчас всего этого нет. Мы это устранили. Сейчас вопросов к нам не должно быть», – заключила депутат.

    В конце августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Россия ведет активные переговоры о возвращении своих спортсменов на международные турниры и ожидает решения исполкома МОК 18 сентября. Журова: МОК должен заново рассмотреть допуск России на Олимпийские игры

    Россия устранила все замечания, поэтому сейчас у исполкома не должно быть никаких вопросов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя объяснение МОК о допуске Израиля к соревнованиям, несмотря на военную операцию в секторе Газа.

    Международный олимпийский комитет (МОК) сообщили, что Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны и оба блюдут Олимпийскую хартию, поэтому нет причины отстранять их от соревнований. В пример приводятся последние Олимпийские игры в Париже, где участвовали спортсмены обеих команд, мирно сосуществовавшие друг с другом под одной крышей в Олимпийской деревне.

    «У МОК были к нам определенные замечания. На данный момент мы их все устранили, и в нашем понимании соответствуем Олимпийской хартии. Поэтому исполком должен рассмотреть вопрос о возвращении наших спортсменов на международные турниры», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что поскольку Израиль на данный момент находится сейчас «в непростых взаимоотношениях с соседями», решение по российской стороне также может измениться. 

    «До какого-то момента к нам были вопросы. Теперь у них не должно их быть. Не хочу напоминать, главное, что сейчас всего этого нет. Мы это устранили. Сейчас вопросов к нам не должно быть», – заключила депутат.

    В конце августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Россия ведет активные переговоры о возвращении своих спортсменов на международные турниры и ожидает решения исполкома МОК 18 сентября.

    Комментарии (23)
    18 сентября 2025, 12:15 • Новости дня
    Турция прокомментировала слухи о продаже ЗРК С-400

    Минобороны Турции подтвердило сохранение ЗРК С-400 на вооружении армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские зенитные ракетные комплексы С-400 продолжают использоваться вооруженными силами Турции, несмотря на появление слухов о возможной их передаче или продаже.

    Поставленные российские зенитные ракетные системы С-400 продолжают находиться на вооружении турецкой армии, сообщает ТАСС.

    В министерстве национальной обороны Турции заявили: «Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась».

    Комментарий прозвучал в связи с публикациями в некоторых СМИ о том, что комплексы якобы могут быть возвращены или перепроданы Анкарой. Источники в оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности, и никаких изменений по вопросу С-400 не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание ранее поставленных зенитных ракетных систем С-400.

    Президент Турции Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400 на саммите НАТО в Гааге.

    Комментарии (4)
    Главное
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине
    Захарова объявила о подготовке контрмер против санкций Японии
    В Петербурге запустили производство автомобилей Lada Iskra
    Европейские адвокаты заявили о нарушениях в деле главы Гагаузии
    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой Украины
    Эксперт призвал не оплачивать неоказанные услуги ЖКХ
    Главный редактор Baza Трифонов признал вину

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Спор за немецкие репарации раскалывает русофобов Европы

    Давние претензии Польши к Германии по поводу репараций за Вторую мировую войну заиграли новыми красками. Внезапно выяснилось, что польское руководство по этому поводу противоречит само себе: президент страны требует выплаты репараций, а премьер считает этот вопрос закрытым. Почему этот скандал имеет значение и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации