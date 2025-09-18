Нейробиолог Бернетт назвал лучший способ ответить на оскорбление

Tекст: Ирма Каплан

В статье для BBC Science Focus нейробиолог, лектор и автор бестселлеров «Мозг-идиот» и «Счастливый мозг» доктор Дин Бернетт ответил на вопрос читателя его блога о том, как лучше всего ответить на оскорбление.

Бернетт в начале ответа оговорился, как исследования показали, что последствия оскорбления зависят как от получателя, так и от того, кто его нанес.

Когда дело доходит до прямых оскорблений (не имеющих социально-исторического веса), цели их нанесения имеют значительный контроль над последствиями. Существует множество научно обоснованных способов успешно нейтрализовать оскорбления или обратить их вспять.

Один из них – приписать оскорбителю принадлежность к категории, представив его как человека с более низким статусом, легко высмеиваемого.

Кто-то говорит: «Твоя стрижка выглядит глупо». Ты отвечаешь: «Ладно-ладно, остынь, бабуся». То есть ты помещаешь агрессора в категорию пожилых, немодных, оторванных от реальности людей. Это выставляет его в худшем свете. Особенно если он никак не может быть бабушкой и ему чуть за 20 лет.

Еще вариант – найти аргумент, который оскорбитель приводит в свой адрес, и усилить его.

Он говорит: «Я не понимаю, почему [твой привлекательный партнер] с тобой», а ты говоришь: «Хочешь, я тебе объясню? Цветными карандашами?» Они хотели вас оскорбить, но ответ превращает это в признание того, что их легко сбить с толку.

Есть также и со-конструирующая критика, когда оскорбление принимается и развивается. Это обезоруживает агрессора.

Он говорит: «Ты толстый!» Ответ: «Надеюсь, что это так, ведь я потратил кучу денег, чтобы так выглядеть».

Есть еще бесчисленное множество ответных реплик, но все они вращаются вокруг центральной темы: не давать оскорбителю власти, не давать ему повышенного статуса и сохранять контроль над диалогом.

