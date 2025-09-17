В Пермском крае женщину оштрафовали за оскорбление знакомой

Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times

Дробницкий: Лишение леволиберальных СМИ монополии на вещание станет вызовом для Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«Леволиберальные силы обладают в США медийной монополией. Ведущие американские новостные агентства держат дискурс и освещают события в том виде, в котором это выгодно вышестоящей элите», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что через прессу распространялись домыслы, а порой и просто фейки о Дональде Трампе: его решениях, заявлениях, а также о прошлом политика.

«Правоконсервативные каналы, например, Fox News, а также интернет-активисты не могут полностью сломать медийную картину. Поэтому американский лидер борется с этой проблемой своими методами. Один из них – исключение журналистов из пула Белого дома. Так произошло, в частности с корреспондентами агентства Associated Press. Другой способ – открытое указание на «нечистоплотность» представителей СМИ», – указал собеседник.

Наконец, еще один «прием» Трампа – это судебные иски о клевете, добавил аналитик. «Президент США нащупал болевую точку: для начала разбирательств ему достаточно указать, что сведения, опубликованные в прессе, ведут к потере его лица, к моральным издержкам. В подавляющем большинстве случаев СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и заплатить деньги», – уточнил Дробницкий.

Такое разрешение ситуации выставляется американским лидером как победа. По прогнозам аналитика, иск Трампа против The New York Times ждет именно такая развязка. Как бы то ни было, ключевая проблема президента США остается нерешенной – мейнстримные медиа продолжат «ругать» президента, поскольку это их основная деятельность. «Заплатят они несколько миллионов долларов, но цель куда важнее, чем эти деньги», – подчеркнул политолог.

Превратить иски, что называется, в «массовое оружие» против СМИ не выйдет. «Во-первых, издержки несут обе стороны. Во-вторых, владельцы медиа будут оказывать давление на судей, которые назначены в основном еще демократами. Наконец, разорить издания, вынудив их платить «откупные», не получится», – детализировал спикер.

«Дело в том, что американские СМИ принадлежат крупным корпорациям, которые, разумеется, участвуют в политике. Поэтому в случае угрозы банкротства или закрытия изданий или телеканалов, им дадут деньги, ведь это политически важный канал. Другими словами, с помощью частных исков заставить мейнтримные медиа перестать делать то, что они считают своим предназначением, достаточно сложно. Трампу нужно предпринимать другие меры», – заключил Дробницкий.

Ранее Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times на 15 млрд долларов, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. Он назвал издание «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одним из худших и самых деградировавших» в США.

«The New York Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, MAGA-движении («Америка прежде всего») и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», – написал Трамп.

Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. В частности, телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с президентом о клевете и согласился заплатить библиотеке Трампа 15 млн долларов. В июле 2025 года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить 16 млн долларов, чтобы урегулировать иск главы Белого дома о вмешательстве телеканала в выборы.

В том же месяцев Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты The Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.