Комитет Госдумы поддержал проект о призыве на службу круглый год
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, заявил глава комитета Андрей Картаполов.
Законопроект внесли на рассмотрение 22 июля. Его авторами стали Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Картаполов ранее пояснял, что документ необходим для систематизации работы военкоматов, а отправка на службу продолжит проводиться в установленные законом сроки, передает РИА «Новости».
«Рассматривали. Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам», – отметил Картаполов. По его словам, комитет рекомендовал принять документ в первом чтении, он может попасть на рассмотрение палаты уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что кабмин скорректировал правила призыва на военную службу, призывать молодых людей смогут в течение года с момента решения, если они не были направлены в часть сразу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.