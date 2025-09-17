Комитет Госдумы поддержал проект о призыве на службу круглый год

Tекст: Дарья Григоренко

Законопроект внесли на рассмотрение 22 июля. Его авторами стали Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Картаполов ранее пояснял, что документ необходим для систематизации работы военкоматов, а отправка на службу продолжит проводиться в установленные законом сроки, передает РИА «Новости».

«Рассматривали. Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам», – отметил Картаполов. По его словам, комитет рекомендовал принять документ в первом чтении, он может попасть на рассмотрение палаты уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что кабмин скорректировал правила призыва на военную службу, призывать молодых людей смогут в течение года с момента решения, если они не были направлены в часть сразу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.