Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным

Песков сообщил о координации Герасимовым СВО вместо участия в учениях

Tекст: Елизавета Шишкова

Причину отсутствия начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях «Запад-2025» с участием Владимира Путина разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил: «Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба».

Песков добавил, что Путин положительно оценил ход и результаты учений «Запад-2025». По его словам, «в целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений».

Также пресс-секретарь сообщил, что форма, в которой Путин прибыл на учения, не является новой. Президент ранее посещал штабы группировок в похожей военной форме во время инспекции хода спецоперации на Украине.

Учения «Запад-2025» проходили на полигоне Мулино и стали итоговым этапом подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в 2024 году. В маневрах приняли участие воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России ознакомился с новейшими образцами техники и вооружения на учениях «Запад-2025», включая разработки Центра беспилотных систем.

Руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин представил президенту экспозицию новых вооружений.

Владимир Путин осмотрел на полигоне Мулино более 400 образцов вооружения, из которых 125 уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

На совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.