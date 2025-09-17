На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
Во время форсирования реки в Днепропетровской области штурмовик с позывным «Линза» около тридцати минут скрывался под водой, дыша через стебель камыша, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ.
Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.
Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».
В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.