Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.

Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».

В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.