Постпред Ульянов отметил неготовность Польши прояснять ситуацию с БПЛА
Масса элементарных вопросов по ситуации с БПЛА над Польшей остаются без ответов, но Варшава на предложение российского Минобороны проконсультироваться сослалось на неготовность, быть может, этому есть объяснение, задается в Telegram-канале вопросом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Подробности пока неизвестны, но выводы уже сделаны: Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Польше. Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками? Много элементарных вопросов без ответов», – отметил в посте российский дипломат.
Ульянов добавил, что Министерство обороны России предложило консультации по ситуации, но Министерство обороны Польши не готово.
«Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», – сделал вывод постпред России в Вене.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией. На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что после появления новых данных по инциденту с дронами в Польше Вашингтон проведет консультации с партнерами по НАТО, прежде чем принимать конкретные решения.
