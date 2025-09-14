Эксперт сообщил о продвижении российской армии восточнее Юнаковки

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, за минувшую неделю армия России продвинулась на востоке от Юнаковки Сумской области, несмотря на попытки контратак со стороны украинских военных.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в районе Юнаковки украинские боевики пытались контратаковать, однако российские войска реализовали ряд мер, что позволило использовать ситуацию в своих интересах.

«В восточной части Юнаковки был занят ряд новых позиций. Также небольшое продвижение было по направлению Хотени – это с юго-запада Юнаковки наши войска продвинулись», – заявил Марочко.

По его словам, продвижение российских сил сопровождалось активным сопротивлением противника, но позволило занять важные участки на этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 200 человек, на Сумском направлении идут тяжелые бои.

Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области.