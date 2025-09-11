Лукашенко заявил о нагнетании обстановки в Польше в связи с БПЛА

В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.3 комментария
Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти «как дикари» нагнетают ситуацию вокруг инцидента с беспилотниками, хотя белорусская сторона заранее проинформировала Варшаву о происходящем.
По его словам, все возможные для уничтожения беспилотники были сбиты, однако несколько аппаратов осталось. «Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», – заявил Лукашенко на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает ТАСС.
Эти заявления были сделаны на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши. Видеофрагмент разговора был опубликован Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента Белоруссии.
Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.