Лукашенко заявил о нагнетании обстановки в Польше в связи с БПЛА

Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, все возможные для уничтожения беспилотники были сбиты, однако несколько аппаратов осталось. «Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», – заявил Лукашенко на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает ТАСС.

Эти заявления были сделаны на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши. Видеофрагмент разговора был опубликован Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента Белоруссии.

Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.