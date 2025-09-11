Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Командира 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дениса Билыка лишили должности на фоне провалов в боях у Боровой и Зеленого Гая.
О причинах отстранения Дениса Билыка сообщил собеседник агентства ТАСС.
По его словам, бывшего комбрига сняли за «огромные потери, низкое морально-психологическое состояние личного состава бригады и обвал фронта на рубеже Боровская Андреевка – Зеленый Гай». Российские силовики отмечают, что на этом участке ВСУ терпят серию поражений, а боевой дух солдат крайне низок.
Собеседник уточнил, что 115-я механизированная бригада ВСУ давно нуждается в глубокой ротации и восполнении техники. Также, по его словам, усиление 43-й мехбригадой не дало результата – управление нарушено, отмечается рост числа пленных и отказников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка в Харьковской области дополнительно направили батальонно-тактическую группу вооруженных формирований Украины.
Российские войска заняли населенный пункт Глущенково в Харьковской области. Украинские подразделения были вытеснены на вторую линию обороны.