    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    3 комментария
    11 сентября 2025, 12:39 • Новости дня

    Командира бригады ВСУ сняли за провал под Боровой

    Комбриг ВСУ снят из-за провалов под Боровой в Харьковской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командира 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дениса Билыка лишили должности на фоне провалов в боях у Боровой и Зеленого Гая.

    О причинах отстранения Дениса Билыка сообщил собеседник агентства ТАСС.

    По его словам, бывшего комбрига сняли за «огромные потери, низкое морально-психологическое состояние личного состава бригады и обвал фронта на рубеже Боровская Андреевка – Зеленый Гай». Российские силовики отмечают, что на этом участке ВСУ терпят серию поражений, а боевой дух солдат крайне низок.

    Собеседник уточнил, что 115-я механизированная бригада ВСУ давно нуждается в глубокой ротации и восполнении техники. Также, по его словам, усиление 43-й мехбригадой не дало результата – управление нарушено, отмечается рост числа пленных и отказников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка в Харьковской области дополнительно направили батальонно-тактическую группу вооруженных формирований Украины.

    Российские войска заняли населенный пункт Глущенково в Харьковской области. Украинские подразделения были вытеснены на вторую линию обороны.

    10 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну

    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    Комментарии (10)
    10 сентября 2025, 16:50 • Новости дня
    Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск нанесли удары по формированиям ВСУ в ряде регионов, уничтожив склады боеприпасов, технику и сотни украинских военнослужащих.

    Российское Министерство обороны сообщило о результатах спецоперации на Украине по состоянию на 10 сентября 2025 года, передает Минобороны РФ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

    На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады теробороны и пограничный отряд Украины. Потери украинских формирований в этих районах также включили уничтожение техники и личного состава.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся удары по живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Изюмского, Кировска и Красного Лимана. Потери ВСУ перевалили за 250 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые бронированные машины западного производства, 28 автомобилей, артиллерия, а также шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, поражены формирования четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В этих районах потери противника превысили 155 военнослужащих, уничтожены три бронированные машины, в том числе два американских М113, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения «Центр» улучшили положение по переднему краю. Потери украинских бригад в районах Красноармейска, Димитрова, Родинского и Муравки составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийские орудия и станция радиоэлектронной борьбы. В ходе ударов группировки «Восток» отмечено продвижение в глубину обороны противника и потери ВСУ более 230 военнослужащих, техники и артиллерии. «Днепр» нанес удары по технике и личному составу в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Средствами ПВО РФ за сутки были сбиты три снаряда HIMARS, управляемая ракета «Нептун» и 225 беспилотников. Минобороны отмечает, что всего с начала спецоперации уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, более 82 тысяч беспилотников, 25 тысяч танков и других боевых бронированных машин, почти 30 тысяч орудий и минометов.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 05:31 • Новости дня
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Польши в связи с инцидентом с дронами в своем воздушном пространстве обратились с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в миссии Республики Корея, которая председательствует в Совбезе ООН в сентябре.

    Сейчас обсуждается, когда именно может пройти заседание, передает РИА «Новости».

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности страны на четверг. Об этом рассказал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Заседание состоится в 17.00 (18.00 мск). Перед началом заседания Навроцкий планирует посетить 31-ю базу тактической авиации под Познанем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Минобороны России выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России также выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с беспилотниками.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2025, 23:46 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Донецку

    Tекст: Антон Антонов

    Район Республиканского травматологического центра в Донецке подвергся атаке ВСУ, по предварительным данным, украинские войска использовали РСЗО HIMARS, сообщили в оперативных службах.

    «Предварительно, HIMARS по району травматологии», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Главный врач учреждения Андрей Боряк сообщил, что поликлиническое крыло центра травматологии повреждено, пострадавших нет.

    Согласно данным РИА «Новости», над центром Донецка прогремело 14 взрывов в течение трех минут – с 23.13 до 23.16 мск.

    В результате взрывов в Киевском районе города в квартирах были повреждены окна. От взрывов в домах дрожали стекла, а у автомобилей срабатывали сигнализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях в результате атаки ВСУ на парк в Донецке пострадали ребенок и пятеро взрослых. ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Дела топ-менеджеров Курской корпорации передали в суд

    Бывших руководителей Корпорации развития Курской области обвинили в растрате

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиняемых в хищении более 152 млн рублей при строительстве фортификаций экс-руководителей Курской корпорации будут судить по обвинению в растрате.

    Генеральная прокуратура РФ направила в Ленинский районный суд Курска дело бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области», сообщает ТАСС. Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов, Игорь Грабин и Андрей Воловиков обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

    Следствие считает, что не позднее 28 июля 2023 года Лукин, занимавший пост генерального директора корпорации, вместе с заместителями Грабиным и Спиридоновым заключил договор подряда с компанией «КТК сервис», которую возглавлял Воловиков, на строительство взводных опорных пунктов в Курской области. По данным следствия, «КТК сервис» фактически не вела хозяйственной деятельности и лишь создавала видимость выполнения работ.

    В результате, по версии следствия, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей, предназначенных для строительства фортификаций. Обвиняемым предъявлено обвинение, и они предстанут перед судом по делу о растрате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следственные органы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к крупным хищениям средств при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области. Генеральный директор «Евростроя» Эдгард Херимян арестован по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над Россией

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате действий российских ПВО перехвачены и уничтожены десятки украинских беспилотников, большая часть над Белгородской областью.

    Российские силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА с 11.15 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны в Telegram.

    В ведомстве отметили, что 25 дронов уничтожены над Белгородской областью, четыре – над акваторией Черного моря, два – над Курской областью и один над Краснодарским краем. Все они были уничтожены в воздухе.

    Все перехваченные аппараты относятся к самолетному типу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над различными регионами России и Азовским морем. Таке ПВО Белоруссии сбила несколько дронов.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    ВСУ заняли дома жителей Изюма и устроили беспорядки

    Глава администрации Изюмского района Фомичевский сообщил о заселении ВСУ в дома без согласия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Изюме украинские военные заселяются в жилые дома без разрешения владельцев, что приводит к регулярным случаям беспорядка и разбоя в городе, сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский.

    По его словам, украинские военные занимают дома граждан в Изюме без согласия собственников, передает РИА «Новости».

    Фомичевский добавил, что в связи с продвижением российской армии на Купянско-Изюмском направлении в город прибывают новые украинские солдаты, которых заселяют в дома мирных жителей.

    Он рассказал об инциденте, когда местная жительница с дочерью вернулась домой и обнаружила украинских военных в своей квартире. На возмущения ей предложили уйти к родственникам.

    Глава района добавил, что подобные случаи происходят в Изюме регулярно, а в городе, по его словам, наблюдаются беспорядок, разбой и безнаказанность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование «Азова» бежало с Краснолиманского направления. Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины». Военный эксперт Марочко сообщил о взятии контроля над дорогой под Двуречной.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны около Червоного Запорожской области, Ивановки, Вербового, Калиновского и Вишневого Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Садков, Юнаковки и Могрицы Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Дергачами и Меловым.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины и 155-мм американскую гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Купянска, Изюмского Харьковской области, Красного Лимана и Кировска Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Дружковки, Берестока, Степановки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Родинского, Муравки, Димитрова и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и нацгвардии около Степногорска, Малой Токмачки Запорожской области, Ольговки и Антоновки Херсонской области.

    Потери противника при этом составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области. До этого они освободили Марково в ДНР, а также освободили Новоселовку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 21:06 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 23 украинских дрона над тремя областями

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов в небе над Белгородской, Курской и Самарской областями был уничтожен 21 украинский дрон.

    В течение шести часов дежурные средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника, передает ТАСС. По информации Минобороны, инциденты произошли с 14.00 до 20.00 по московскому времени 10 сентября.

    Согласно официальному заявлению, 18 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, четыре – над Курской, один – над Самарской. Все сбитые аппараты были самолетного типа.

    В ведомстве особо подчеркнули, что перехват дронов прошел в штатном режиме, угрозы для гражданских объектов не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника с 11.15 до 14.00 по московскому времени.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    Марочко сообщил об окружении ВСУ на краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы России прижали украинские подразделения к реке Нитриус на краснолиманском направлении после продвижения у Шандриголово и Среднего, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска взяли под огневой контроль северо-западные окраины населенного пункта Шандриголово и прижали части украинских сил к реке Нитриус, практически окружив их, сообщает РИА «Новости».

    Марочко заявил: «Нашим войскам удалось продвинуться южнее населенного пункта Среднее в ДНР и закрепиться на новых позициях в прибрежной зоне реки Нитриус, что позволило взять под огневой контроль северо-западные окраины Шандриголово». По его словам, юго-восточнее Шандриголово российские силы также достигли небольшого продвижения, в результате чего украинские подразделения оказались прижаты к реке.

    Эксперт отметил, что комплекс действий российских войск приводит к формированию так называемого «огневого мешка» северо-восточнее Шандриголово. По его оценке, в этом районе в окружение могут попасть до двух взводов личного состава вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики «Азова» сбежали с Краснолиманского направления. Российские войска уничтожили батальон «Азова» на этом участке фронта. Подразделения России взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 08:13 • Новости дня
    Сальдо: ВС России установили огневой контроль над трассой Херсон – Николаев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили зону поражения над трассой, соединяющей города Херсон и Ниеолаев, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    По его словам, украинские боевики уже не ходят по этим направлениям, поскольку для них это слишком опасно.

    «Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», – уточнил губернатор.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные ведут ожесточенные боевые действия в кварталах высотной застройки Красноармейска.

    Также ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинской армии в этом городе.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 05:42 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотники в Воронежской области

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько беспилотников были уничтожены силами ПВО в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Режим опасности атаки БПЛА в регионе продолжает действовать, но в Воронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах сняли предупреждение о непосредственной угрозе удара БПЛА, сообщил Гусев в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 07:28 • Новости дня
    Бойцы «Востока» сорвали ночную ротацию ВСУ в Днепропетровской области

    Минобороны заявило об уничтожении позиций ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Восток» сорвали попытку ротации украинских войск и уничтожили несколько целей в Днепропетровской области, применяя FPV-дроны и артиллерию, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ночную ротацию украинских военных в Днепропетровской области, передает ТАСС. По данным Минобороны России, маршруты перемещения украинских подразделений были выявлены при помощи воздушной разведки, после чего операторы FPV-дронов с тепловизорами нанесли прицельные удары по противнику. В результате, как отмечается, было уничтожено несколько групп украинских военных.

    Дополнительно российские артиллеристы ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в районе Ивановки. Разведывательный дрон обнаружил тяжелый гексакоптер, проследил его до посадки и вычислил пункт управления, по которому затем был нанесен артиллерийский удар. В результате, по информации оборонного ведомства, уничтожены несколько пунктов управления, техника, средства связи и расчеты противника.

    Также противотанковый расчет группировки «Восток» уничтожил долговременную огневую точку ВСУ в лесополосе Днепропетровской области. «Оператор разведывательного БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил в лесополосе оборудованную украинскими боевиками долговременную огневую точку. По переданным координатам расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» произвел пуск управляемой ракеты. В результате точного удара цель была поражена», – говорится в сообщении Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления БПЛА ВСУ. За сутки подразделения «Восток» сбили одиннадцать украинских беспилотников. Военнослужащие группировки «Восток» сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    Марочко заявил о продвижении ВС России к Северску в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российской армии за последние дни заняли новые позиции, приблизившись к Северску с юга, включая продвижение в населенных пунктах Федоровка и Переездное, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России продвигаются с южного направления к Северску в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что российские подразделения за последние несколько суток заняли новые позиции в Федоровке, а также продвинулись в Переездном, заняв около половины этого поселка.

    Он отметил, что улучшения наблюдаются также в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка. Все эти населенные пункты находятся южнее Северска, а расстояние между Переездным и Северском составляет примерно девять километров по прямой.

    Эксперт сообщил, что все российские подразделения, действующие на этом участке фронта, выполняют задачу по освобождению Северска и увеличению буферной зоны у административной границы соседней Луганской народной республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации порядка 1485 военнослужащих. Российские силы взяли под контроль три километра государственной границы Луганской Народной Республики. Министерство обороны России заявило о продвижении российских войск на всех направлениях зоны спецоперации.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 08:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили автомобиль и багги с украинскими военными под Краматорском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На краматорско-дружковском направлении расчетами ударных FPV-дронов уничтожены автомобиль и багги с личным составом украинских формирований, предотвращена ротация противника, сообщает Минобороны России.

    ВС России уничтожили автомобиль и багги с украинскими боевиками на краматорско-дружковском направлении, сообщает РИА «Новости».

    По данным Минобороны России, удары были нанесены расчетами ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

    Операторы беспилотников обнаружили ротацию противника, после чего нанесли точные удары по целям. В сообщении отмечается: «В ходе проведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов была выявлена ротация противника. Точными попаданиями ударных дронов техника и находившиеся в ней боевики были уничтожены».

    Минобороны подчеркнуло, что применение FPV-дронов позволило оперативно обнаружить цели и исключить возможность маневра для украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские военные начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Также российские силы освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (0)
