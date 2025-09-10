  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 122 украинских беспилотника
    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Армия Непала пригрозила введением войск из-за беспорядков
    Постпред США сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта
    Политолог: Израиль становится опасен для всего мира
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    10 сентября 2025, 07:43

    Марочко сообщил о переброске подкрепления ВСУ под Волчанск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка Харьковской области направили дополнительно сформированную батальонно-тактическую группу вооруженных формирований Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, Киев перебросил спешно сформированное подкрепление в районы Малого Бурлука и Ольховатки в Харьковской области на фоне продвижения ВС России в районе Волчанска, передает РИА «Новости». По Марочко, северо-западнее населенного пункта Хатнее наблюдается увеличение концентрации украинских войск.

    По его словам, в данный район прибыла дополнительная усиленная батальонно-тактическая группа. «Предположительно, данное подразделение получило задачу не допустить продвижение наших войск и прикрыть фланг украинской группировки в районе Волчанска», – заявил эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.

    Марочко отметил, что переброшенная батальонно-тактическая группа была сформирована лишь месяц назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    9 сентября 2025, 16:23
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой

    Командующий ВДВ Теплинский: Сын замдиректора ЦРУ Глосс погиб на СВО как герой

    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.

    На церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе №115 Теплинский подчеркнул, что Глосс погиб как герой, передает ТАСС.

    «То, что погиб, погиб он как герой, действительно. И, как многие другие, он стремился освободить Донбасс», – заявил он, отметив, что что Глосс ничем не отличался от других десантников и выполнял боевые задачи наравне со всеми.

    Теплинский добавил, что родители Глосса могут гордиться сыном, который проявил мужество. «Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америкии, можно сказать, и Российской Федерации», – сказал он.

    По словам командующего ВДВ, Глосс участвовал в боях в районе Часова Яра и освобождал Донбасс.

    Церемония присвоения школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина прошла при участии министра просвещения Сергея Кравцова, главы ДНР Дениса Пушилина и других официальных лиц, передает РИА «Новости». На фасаде школы установили мемориальную табличку с именами героев спецоперации, погибших при выполнении боевых задач под Часовым Яром.

    «Это знаковое событие говорит о том, что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майка Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои. И все герои, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу Родину, защищают в целом мир от неонацизма», – заявил Кравцов.

    Министр сообщил, что в самой школе пройдет капитальный ремонт, а также появится музей героев Коковина и Глосса. Глава ДНР Пушилин отметил, что такие инициативы формируют платформу для будущих поколений, которые смогут черпать правильные ориентиры и выбирать достойные примеры для подражания.

    В апреле СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили эту информацию.

    9 сентября 2025, 08:34
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения российской армии сломили оборону украинских военных у населенного пункта Чунишино, что позволило расширить контролируемую территорию на этом направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил о прорыве российскими войсками обороны украинских сил у Чунишино к юго-востоку от Красноармейска, передает ТАСС.

    По его словам, штурмовые подразделения ВС Россиии смогли сломить оборону противника и закрепиться на новых позициях, расширив зону контроля российских сил. «У Чунишино наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», – сообщил Кимаковский.

    Он подчеркнул, что в результате наступления на данном участке фронта украинские войска понесли значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 12:54
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    9 сентября 2025, 12:21
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены пусковая установка и кабина управления ЗРК «С-300» ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 230 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 ЗРК, 25 022 танка и других бронемашин, 1 590 боевых машин РСЗО, 29 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 374 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ. В частности, они поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру.

    9 сентября 2025, 21:02
    ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецке зафиксировали взрывы, а системы противовоздушной обороны отразили атаку ракетами Storm Shadow.

    Украинские войска предприняли попытку атаковать Донецк ракетами Storm Shadow, сообщил источник в оперативных службах, передает ТАСС. По его словам, «ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО».

    В Донецке были слышны взрывы, запуск системы противовоздушной обороны. Взрывы зафиксированы в Калининском и Буденновском районах города. По данным оперативных служб, есть пострадавшие мирные жители.

    Местные власти и силовые структуры контролируют ситуацию и продолжают работу по обеспечению безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО в Донецке начала работать после серии взрывов и задымлений в центре города. В результате атаки ВСУ на парк в Донецке пострадали ребенок и пятеро взрослых.

    10 сентября 2025, 04:58
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам трех чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Трамп выдвинул это беспрецедентное требование после того, как во вторник по телефону связался с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, собравшимися в Вашингтоне, чтобы обсудить способы увеличения экономических издержек войны для Москвы.

    «Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», – приводит Financial Times (FT) слова одного из американских чиновников.

    По словам второго информатора, Вашингтон готов «зеркально» ответить на любые тарифы на товары из Китая и Индии, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.

    Предложение Трампа прозвучало на фоне недовольства в Белом доме сложностью заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

    «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход заключается в том, чтобы ввести жесткие пошлины и сохранять их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле, есть не так много других мест, куда можно поставлять нефть», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    9 сентября 2025, 09:55
    Российские штурмовики вышли к поселку Ямполь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России подошли к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, а также контролируют логистические маршруты украинских войск у Красного Лимана, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил: «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь». Он отметил, что на этом участке фронта позиции российских сил существенно улучшились.

    Кроме того, российские операторы беспилотников взяли под огневой контроль логистические пути украинской группировки у Красного Лимана. По словам Кимаковского, «наши дроноводы усложняют логистику противника в Красном Лимане, взяв под огневой контроль пути вокруг города».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    9 сентября 2025, 08:56
    ВС России авиаударами поразили испаноговорящих наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области почти ликвидировали направленных туда испаноговорящих наемников с помощью авиаударов, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По позициям наемников в селах Великомихайловка и Новопетровское нанесли несколько авиаударов, уточнил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что роту иностранцев, которую на границу ДНР и Днепропетровской области перебросили недавно, почти уничтожили.

    Ранее Кимаковский заявлял, что ВСУ направила до двух рот латиноамериканских наемников к Красноармейску и Димитрову, их перебросили туда, чтобы отбивать штурмы ВС России.

    До этого сообщалось, что женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу начали предлагать становиться наемницами на Украине.

    10 сентября 2025, 04:46
    На Украине начался «прогрев населения» к мобилизации женщин

    Tекст: Ирма Каплан

    Численность личного состава ВСУ сокращается, принудительно мобилизованные – бойцы не лучшего качества, а добровольцев нет, поэтому на Украине запустили «прогрев населения» к мобилизации женщин, рассказали в российских силовых структурах.

    «В бригадах вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства. Например, в 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена молодая и перспективная Мяшкур Дарья Олеговна, выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, – рассказал источник ТАСС.

    Он отметил, что Мяшкур за пять лет службы в ВСУ стала майором, что даже по меркам военного времени считается очень быстрым. При этом функции и обязанности  данной должности не известны.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки.

    Почти 9,5 тыс. осужденных, включая сто женщин, были мобилизованы в ряды ВСУ и сейчас выполняют различные задачи на фронте и в тылу.

    Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.

    10 сентября 2025, 00:58
    Заявления Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку в ДНР оказались фейком

    Источник в МО опроверг слова Зеленского об ударе по мирным жителям в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР оказались фейком, который разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками» и в Минобороны России.

    «Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», – говорится в посте с фотодоказательствами и объяснениями неправдоподобных обвинений Зеленского.

    По данным источника ресурса в Минобороны, ВС России в указанный Зеленским день не наносили ударов по поселку. Последний удар ВКС России в этом районе наносили  ночью 7 сентября, но не по населенному пункту, а ближе к расположенной почти на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке.

    Кроме того, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам. Удалось найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны, упала бомба.

    «Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 кг взрывчатки. При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения», – сказано в объяснении разоблачителей фейков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Daily Mail сообщила, что команда Владимира Зеленского распространяла фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

    9 сентября 2025, 08:50
    ВС России взяли под контроль шахту под Красноармейском

    Кимаковский: ВС России взяли под контроль шахту под Красноармейском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения установили контроль над шахтоуправлением «Покровское» к западу от города Красноармейск, где продолжаются ожесточенные бои, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Это крупнейшая угольная шахта в ДНР, она расположена к западу от Красноармейска, сказал Кимаковский ТАСС.

    На этом участке идут тяжелые бои, украинская сторона перебрасывает подкрепления и механизированные бригады.

    Также Кимаковский сообщил, что Украина перебросила до двух рот латиноамериканских наемников в район Красноармейска и Димитрова. Основная задача этих наемников – противостоять штурмовым подразделениям российских войск.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские штурмовики сломили оборону украинских военных у населенного пункта Чунишино к юго-востоку от Красноармейска, что позволило расширить контролируемую территорию на этом направлении.

    До этого источник сообщал, что ВСУ у Красноармейска оставляют на позициях бойцов-смертников, чтобы прикрыть отход своих частей.

    9 сентября 2025, 14:17
    Власти Украины вдвое увеличили сроки выплат компенсаций за гибель военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели военнослужащих: размер пособия для семей погибших военных не изменился, однако выплачивать его по новому порядку будут значительно дольше.

    Теперь сумма 15 млн гривен ($365 тыс.) будет выплачиваться так: 3 млн гривен ($73 тыс.) родственники получат сразу, оставшиеся 12 млн ($290 тыс.) – в течение 80 месяцев равными платежами по 150 тыс. гривен ($3,6 тыс.) ежемесячно. Ранее эти выплаты распределялись на 40 месяцев, что составляло примерно 300 тыс. гривен ($7,3 тыс) в месяц, передает ТАСС.

    Как отмечается в официальном сообщении Минобороны Украины, новые правила распространяются на все подразделения сил безопасности и обороны страны, а для семей, чья утрата произошла до 1 сентября, порядок выплат останется прежним.

    В министерстве утверждают, что изменения позволят «усилить плановость и устойчивость системы поддержки семей погибших», при этом сохраняется возможность срочной выплаты части средств для решения первоочередных нужд

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти хоронят на новом кладбище под Киевом солдат как неизвестных, чтобы не выплачивать положенные родственникам выплаты. Колумбийским наемникам, которых заманивают на Украину обещаниями крупных выплат и страховки, зачастую отказывают в компенсациях после гибели на фронте. В Киеве, Харькове и Сумах прошли митинги в поддержку родственников украинских военных, пропавших без вести.

    9 сентября 2025, 12:54
    Российские военные уничтожили британские рации для ВСУ у Константиновки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с Константиновкой ликвидирован автомобиль, перевозивший современные радиостанции британского производства для подразделений украинских военных, сообщили в «Южной» группировке войск.

    Уничтожен оказался пикап с оборудованием связи AN/PRC-163 фирмы L3Harris, поставленным из Британии, сообщили в группировке ТАСС.

    расчет FPV-дрона 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии организовал засаду на транспорт, перевозивший новые радиостанции для украинских военных в Константиновке.

    Разведка 3-го армейского корпуса выявила попытку дооснащения украинских сил. Речь шла о радиостанциях формата SDR, отличающихся повышенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе. Если бы доставка была успешной, командование ВСУ смогло бы повысить эффективность скрытого управления подразделениями и обороны населенного пункта.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выстроили у Константиновки многослойные заграждения из колючей проволоки и оборонительные сооружения.

    При этом российские военные сообщали, что украинская армия отошла с нескольких позиций в лесополосах у Константиновки из-за острой нехватки личного состава.

    9 сентября 2025, 12:34
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1485 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских подразделений по позициям ВСУ на нескольких направлениях противник за сутки потерял более 1 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны около Алексеевки, Андреевкиа, Марьино, Садков и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Великой Писаревкой Сумской области, Волчанском и Покаляным Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Благодатовки, Купянска, Куриловки, Петровки Харьковской области, Дробышево, Кировска, Шандриголово и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили свыше 230 военнослужащих, танк, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ненеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Клебан-Быка, Краматорска, Плещеевки, Резниковки, Северска и Степановки ДНР.

    Противник потерял более 240 военнослужащих, пять бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах Владимировки, Димитрова, Красноармейска, Лысовки, Приюта и Родинского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Зеленого Гая ДНР, Новониколаевки, Новопетровского и Сосновки Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ.

    9 сентября 2025, 17:12
    Минобороны сообщило о сбитии 10 дронов ВСУ над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Черным морем

    Оперативные силы противовоздушной обороны России уничтожили десять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, передает ТАСС. В Минобороны РФ уточнили, что инцидент произошел 9 сентября в период с 13.30 до 14.45 по московскому времени.

    Дополнительных подробностей о целях или траектории сбитых дронов не сообщается. Пострадавших и разрушений на территории России в результате инцидента нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что в ночь с понедельника на вторник над российской территорией был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа.

    Глеб Кузнецов
      Правительство Непала пало под натиском мемов

      Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Сергей Худиев
      Мы не обязаны верить в Ленина

      Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов
      У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

      Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

  • О газете
