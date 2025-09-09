В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Российская армия выбила ВСУ из Глущенкова Харьковской области
Российские войска заняли населенный пункт Глущенково в Харьковской области, а украинские подразделения были вытеснены на вторую линию обороны, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие выбили подразделения ВСУ из Глущенкова Харьковской области, передает ТАСС. Марочко сообщил, что украинские силы отступили и были оттянуты на вторую линию обороны, расположенную западнее населенного пункта.
По словам эксперта, часть украинских бойцов бежала с позиций в северо-западном направлении от Глущенкова, а остальные были переброшены командованием на новые оборонительные рубежи. Он отметил, что на текущий момент армия России проводит зачистку окрестностей населенного пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударом ФАБ. Российские военные зашли в харьковскую Соболевку. В одной из бригад ВСУ под Харьковом выросло число дезертиров.