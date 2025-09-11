Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Суд ЕС запретил Венгрии госфинансирование АЭС «Пакш»
Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил разрешение Еврокомиссии на госфинансирование строительства двух новых реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии.
Европейский суд юстиции в Люксембурге аннулировал решение Еврокомиссии, позволявшее Венгрии использовать государственное финансирование для расширения атомной электростанции «Пакш», передает ТАСС. Суд постановил, что предоставленные субсидии не соответствуют регламенту Европейского союза.
В официальном документе отмечается: «Суд юстиции отменяет решение суда общей юрисдикции и аннулирует решение Еврокомиссии об одобрении государственной помощи Венгрии на строительство двух новых ядерных реакторов на АЭС «Пакш». В суде подчеркнули, что Еврокомиссия перед принятием решения должна была не только проверить соответствие инициативы регламенту ЕС о госпомощи, но и удостовериться, что заключение контракта отвечает требованиям регламента о госзакупках.
Таким образом, суд удовлетворил апелляцию, ранее поданную Австрией. Как уточняется, австрийская сторона оспаривала легитимность финансирования проекта российским кредитом, полагая, что это нарушает нормы Европейского союза. В 2022 году первая попытка оспорить решение не увенчалась успехом, однако после подачи апелляции вердикт был изменен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия ограничений. В Петербурге начали ковку заготовок для строительства этой станции в Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит в страну генерального директора Росатома Алексея Лихачева.