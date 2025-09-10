Еврокомиссия решила взять под контроль военные расходы ЕС

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕК контролировать военные расходы ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейская комиссия намерена взять под контроль военные расходы стран Евросоюза с 2025 года, передает ТАСС. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе в Европарламенте в Страсбурге.

Фон дер Ляйен сообщила, что на следующем саммите ЕС, который пройдет в начале октября в Копенгагене, Еврокомиссия представит новую программу военного строительства и введет так называемый «оборонный семестр».

«Оборонный семестр» предусматривает контроль Еврокомиссией за военными ассигнованиями стран Евросоюза. По словам фон дер Ляйен, этот механизм станет аналогом «европейского семестра», который был использован после кризиса евро для ежегодного контроля национальных бюджетов государств ЕС.

В начале своей речи фон дер Ляйен заявила: «Пришло время построить Новую Европу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует выделить дополнительные 2 трлн евро на военную сферу к 2031 году. Польша получит дополнительные военные дотации из нового семилетнего бюджета объединения, а расходы на военную мобильность увеличат в 10 раз.

Сейчас страны ЕС тратят около 40% оборонного бюджета на вооружения из США, но Еврокомиссия предлагает снизить эту долю до 10–20% в пользу европейских производителей.