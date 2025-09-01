Российский теннисный дуэт Андреева и Шнайдер пробился в четвертьфинал US Open

Tекст: Ирма Каплан

В парном разряде на Открытом чемпионате США (US Open) по теннису россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал, передает ТАСС.

В третьем круге они одолели японку Сюко Аояму и китаянку Ван Яфань со счетом 7:5, 6:2. Российский дуэт был посеян под пятым номером.

Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станут победительницы матча между Вероникой Кудерметовой и Элизе Мертенс (четвертый номер посева) и дуэтом Марта Костюк – Елена-Габриэла Русе, которые не были посеяны.

Андреевой 18 лет, Шнайдер 21 год. В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации спортсменки занимают 14-ю и 12-ю строчки соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирра Андреева впервые вошла в пятерку рейтинга WTA. Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона за 20 лет.



