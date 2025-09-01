Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Российский теннисный дуэт Андреева и Шнайдер пробился в четвертьфинал US Open
Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в третьем круге парного разряда US Open, обыграв соперниц из Японии и Китая.
В парном разряде на Открытом чемпионате США (US Open) по теннису россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал, передает ТАСС.
В третьем круге они одолели японку Сюко Аояму и китаянку Ван Яфань со счетом 7:5, 6:2. Российский дуэт был посеян под пятым номером.
Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станут победительницы матча между Вероникой Кудерметовой и Элизе Мертенс (четвертый номер посева) и дуэтом Марта Костюк – Елена-Габриэла Русе, которые не были посеяны.
Андреевой 18 лет, Шнайдер 21 год. В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации спортсменки занимают 14-ю и 12-ю строчки соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирра Андреева впервые вошла в пятерку рейтинга WTA. Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона за 20 лет.