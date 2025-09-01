Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС

Tекст: Денис Тельманов

Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС, пишут «Ведомости». Как отмечают источники, решение связано с союзническими отношениями Азербайджана и Пакистана. Китай, напротив, подтвердил поддержку заявки Баку на получение полноправного членства. Сейчас Азербайджан имеет статус партнера по диалогу и претендует на статус страны-наблюдателя.

Ежегодный саммит ШОС стартовал 31 августа в Китае, его участниками стали 21 глава государства, включая президента России Владимира Путина, который пробудет в Китае четыре дня. В числе гостей также впервые за шесть лет – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Малайзии Анвар Ибрагим, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания ШОС+ заявил: «В настоящий момент на рассмотрении находятся более 10 заявок о присоединении к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера». По его словам, каждая заявка достойна внимательного отношения, а будущие члены должны разделять ценности и идеалы организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, jтдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках саммита ШОС пока не проведено.