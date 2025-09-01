ФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины

ФСБ: Спецслужбы Украины поручили тамбовчанину забрать якобы технику

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Тамбовской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, мужчина через мессенджер Telegram установил контакт с кураторами с Украины и добровольно согласился выполнять их задания. В частности, по их поручению он извлек из тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов.

На распространенном ФСБ видео задержанный рассказал: «В ходе дальнейшего общения мне было обозначено, что мне нужно будет из схрона, тайника, изъять некоторые вещи. Меня заверили, что это будет техника, электроника, что-то подобное, но никаким образом не запрещенные вещи». Мужчина признался, что к сотрудничеству его мотивировал обещанный заработок.

Как отмечает ТАСС, задержанный состоял в оппозиционных и проукраинских чатах, где в 2024 году его завербовали агенты Киева. Он пояснил, что изначальный контакт произошел с пользователем под псевдонимом Александр, который предложил ему выполнение оплачиваемых заданий. Следствием установлено, что все действия подозреваемого были согласованы с украинскими кураторами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, уроженка Азербайджана, проживавшая в Рязани, получила пять лет лишения свободы за установление контакта с украинской спецслужбой.

Жителя Севастополя Дмитрия Мыськова осудили за передачу украинским силовикам информации о военных объектах, включая перемещения кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта на Крымском полуострове, когда женщина принесла в здание спецслужбы бомбу, спрятанную в иконе.