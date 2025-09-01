Премьер Индии Моди приветствовал усилия по установлению мира на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Моди на встрече с Путиным высказал поддержку всем последним инициативам по поиску путей для установления мира на Украине, передает ТАСС.

Моди подчеркнул, что Индия приветствует все недавно предложенные усилия по урегулированию конфликта и рассчитывает на конструктивный подход всех сторон. В ходе беседы индийский премьер выразил надежду на скорейшее завершение противостояния и возвращение к мирному диалогу.

В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».