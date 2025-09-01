Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.4 комментария
Премьер Индии Моди приветствовал усилия по установлению мира на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил одобрение недавним предложениям по мирному урегулированию ситуации на Украине во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках ШОС.
Моди на встрече с Путиным высказал поддержку всем последним инициативам по поиску путей для установления мира на Украине, передает ТАСС.
Моди подчеркнул, что Индия приветствует все недавно предложенные усилия по урегулированию конфликта и рассчитывает на конструктивный подход всех сторон. В ходе беседы индийский премьер выразил надежду на скорейшее завершение противостояния и возвращение к мирному диалогу.
В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине.
Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».