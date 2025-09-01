Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Аэропорты Казани и Самары возобновили работу в штатном режиме
Аэропорт Казани и самарская воздушная гавань Курумоч возобновили работу в штатном режиме, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации, добавив данные о перенаправленных за время действия ограничений рейсах.
«Аэропорты Казани и Самары (Курумоч): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром были перенаправлены два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана и четыре самолета, летевших в Самару.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее аэропорты Саратова, Волгограда ввели временные ограничения полетов, а также аэропорт Казани, нижнекамский Бегишево, самарская воздушная гавань Курумоч и нижегородский Стригино.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России.