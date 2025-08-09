Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.5 комментариев
Индия поддержала договоренность о встрече Путина и Трампа на Аляске
МИД Индии приветствовал достигнутую между Россией и США договоренность о проведении встречи лидеров двух государств,
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа 2025 года на Аляске. Джайсвал отметил, что индийская сторона считает данную встречу важной в контексте возможного завершения конфликта на Украине и создания условий для мира, передает ТАСС.
По словам дипломата, Нью-Дели поддерживает усилия, направленные на установление стабильности и безопасности в регионе.
Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине на Аляске.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.
Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине может пройти без участия Киева.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.