В России решили пересчитать всех воробьев
Началась перепись воробьев, акция завершится 17 августа
Всероссийская перепись воробьев стартовала и будет проходить до 17 августа, охватывая ученых и любителей природы по всей стране.
В России стартовала ежегодная экопросветительская акция «Всероссийская перепись воробьев», которая продлится до 17 августа, передает РИА «Новости». По данным организаторов, цель мероприятия – объединить усилия ученых и любителей природы для сбора актуальных сведений о численности полевого и домового воробья на территории страны.
Указывается, что во многих европейских странах зафиксировано сокращение популяции воробьев, однако точные причины этого явления до сих пор неизвестны специалистам. Организаторы подчеркивают важность регулярного поступления информации с одних и тех же точек или маршрутов наблюдения, что помогает более точно отслеживать изменения в численности птиц.
Перепись воробьев проводится дважды в год: зимой, в феврале, и летом, в августе. Среди регионов, лидирующих по числу зарегистрированных особей, названы Ульяновская, Тульская и Белгородская области.