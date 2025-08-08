  • Новость часаСи Цзиньпин в разговоре с Путиным оценил контакты между Россией и США по Украине
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    8 августа 2025, 14:07 • Новости дня

    Германия приостановила поставки оружия Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии решило приостановить выдачу разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые потенциально могут применяться в секторе Газа, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Такое решение связано с недавним ужесточением военных действий Израиля на палестинской территории, пояснил канцлер, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что после ночного решения израильского кабинета усилить военные меры становится все менее ясно, каким образом будут достигаться цели по освобождению заложников, установлению перемирия и разоружению ХАМАС. «При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    7 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    @ REUTERS/Ronen Zvulun

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен управлять сектором Газа.

    «Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», – отметил он в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не заинтересован в удержании территории сектора, однако страна намерена обеспечить себе надежный «периметр безопасности». По его словам, подобная передача контроля возможна лишь при условии, что в Газе не останется ХАМАС, поскольку при этом движении такой план реализовать невозможно.

    Также премьер отметил, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, способных взять на себя управление сектором после завершения конфликта. Он выразил надежду, что жизни жителей Газы будут улучшены без угроз для Израиля.

    Ранее в Израиле заявили, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию с ХАМАС на фоне зашедших в тупик переговоров о сделке по освобождению заложников, но приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху говорят, что решение принято об оккупации сектора Газа, возможно, в попытке оказать давление на радикальное движение.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

    Кроме того, NYT узнала, что президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.

    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    6 августа 2025, 04:04 • Новости дня
    SZ отметила жесткую позицию Навроцкого против Германии, ЕС и Украины

    Suddeutsche Zeitung: Навроцкий занял жесткую позицию против Киева, Берлина и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС, пишет Suddeutsche Zeitung.

    Как отмечает Suddeutsche Zeitung, Навроцкий поддерживает курс на национальные интересы страны и отвергает миграционный пакт ЕС, который считает «немецким» проектом, передает ТАСС.

    Навроцкий требует от Украины признания военных преступлений времен Второй мировой войны, в том числе массовых убийств поляков во время Волынской резни. По мнению издания, «Германии с этим президентом тоже не нужно готовиться к добрососедству».

    Навроцкий заявил, что не потерпит навязывания польской стороне решений, угрожающих безопасности граждан. Он занимает более правую позицию по сравнению с предшественником Анджеем Дудой и известен своим грубоватым поведением, пишет Suddeutsche Zeitung. Газета подчеркивает, что новый президент делится негативным мнением о Еврокомиссии с президентом США, которого он уже посетил во время предвыборной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории. Сообщается, что Навроцкий провел жесткий разговор с Зеленским.

    7 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинским беженцам в Германии решили урезать выплаты

    Handelsblatt: Украинским беженцам в Германии решили урезать выплаты

    Украинским беженцам в Германии решили урезать выплаты
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выплаты украинским беженцам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года, уменьшат до уровня пособий для просителей убежища, пишет газета Handelsblatt.

    Как сообщает Handelsblatt, украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля этого года, не будут получать гражданские пособия «бюргергельда», а перейдут на выплаты для просителей убежища, передает ТАСС. Законопроект представила министр труда ФРГ Бербель Бас, чтобы реализовать новые правила, закрепленные в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ.

    В настоящее время в Германию ежемесячно прибывает примерно 12 тыс. украинцев, с чем, по данным газеты, власти справляются. Проблема касается тех, кто приехал после 1 апреля, но до вступления закона в силу. Для них предусмотрят переходный период до мая 2026 года, в течение которого выплаты по прежним правилам сохранятся, уточняет издание.

    Для беженцев, въехавших до 1 апреля, изменений не будет. То же правило остается для украинцев, приехавших как квалифицированные рабочие или студенты. Министерство труда ожидает, что реформа позволит правительству сэкономить почти 1,2 млрд евро в 2025 году и около 350 млн евро в 2027 году, однако федеральные земли и муниципалитеты могут понести дополнительные расходы в 1,4 млрд и 400 млн евро соответственно. Власти намерены избавить регионы от этих расходов.

    Сейчас украинцы получают пособия «бюргергельда» – вид помощи, предназначенный для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы. Это пособие выше базовой помощи беженцам на 103 евро и дает больше прав: посещение языковых курсов, доступ к рынку труда, консультациям, медицинским услугам и страхованию. После реформы украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, получат только базовое пособие для просителей убежища.

    В июле в Христианско-социальном союзе (Бавария) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии. В мае большинство немцев поддержали сокращение пособий украинским беженцам.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что отношение немцев к украинцам радикально поменялось.

    5 августа 2025, 22:17 • Новости дня
    МИД осудил нападение на машину дипломатов у Иерусалима

    Захарова: Нападение на машину дипломатов у Иерусалима нарушает Венскую конвенцию

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает нападение вблизи Иерусалима на автомобиль представительства России при Палестинской национальной администрации нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала инцидент с нападением на автомобиль российской дипмиссии при Палестинской национальной администрации в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима, сообщается на сайте МИД.

    По ее словам, 30 июля служебная машина с дипломатическими номерами, в которой находились сотрудники аккредитованные при МИД Израиля, была атакована группой поселенцев. Автомобиль получил механические повреждения, а российские дипломаты подверглись устным угрозам.

    «Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», – заявила Захарова.

    Она заявила, что Москва расценивает произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

    Посольство России в Тель-Авиве сделало соответствующее представление властям Израиля. Российская сторона выразила надежду, что израильские власти примут надлежащие меры по итогам инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений. МИД России выразил резко негативную реакцию на решение Кнессета Израиля принять декларацию о распространении национального суверенитета на зону еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

    7 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    В ФРГ запретили слежку в смартфонах для расследования незначительных преступлений

    Федеральный суд ФРГ ограничил полицейским доступ к программам слежки в мессенджерах

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный конституционный суд в Германии запретил использовать шпионское ПО для расследования преступлений с наказанием до трех лет тюрьмы.

    Решение суда было опубликовано, как передает ТАСС. В нем говорится, что полномочия полиции по тайному использованию государственных троянов, которые позволяют просматривать переписку в WhatsApp и других мессенджерах, признаны частично противоречащими конституции.

    Теперь такие программы запрещено использовать для расследования преступлений, наказание за которые не превышает трех лет лишения свободы.

    По оценке суда, онлайн-мониторинг компьютеров и смартфонов должен применяться только в случаях особо тяжких преступлений. В документе отмечается, что тяжесть преступления имеет решающее значение для допуска к таким мерам уголовного преследования.

    Государственный троян – это шпионское ПО, устанавливаемое на устройства подозреваемых без их ведома. После поправок в уголовный кодекс, принятых в 2017 году, полиция Германии получила право использовать такие инструменты в расследованиях, включая чтение зашифрованных сообщений в популярных мессенджерах и полный онлайн-поиск данных.

    Суд признал, что такие методы являются серьезным вмешательством в основополагающие права лиц.

    Поводом для рассмотрения дела стали жалобы правозащитников. Согласно официальным данным, в 2023 году суды ФРГ выдали 104 разрешения на скрытое использование программ слежки, из которых 62 были исполнены. Большинство разрешений касались дел о создании преступных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийские спецслужбы установили подслушивающее устройство в ложе Huawei на стадионе «Андерлехта» для слежки за контактами с депутатами Европарламента.

    Новый троян для кибершпионажа LianSpy собирает конфиденциальную информацию у пользователей Android-устройств в России под видом системных приложений и финсервисов. Все мобильные телефоны являются уязвимыми для отслеживания, и это должны понимать все пользователи.

    6 августа 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп заявил Мерцу о продуктивности разговора Путина и Уиткоффа

    Bild: Трамп назвал беседу Путина и Уиткоффа более продуктивной, чем ожидалось

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа был продуктивнее, чем ожидалось, пишет Bild.

    По данным Bild, у Трампа состоялся телефонный разговор с канцлером, в ходе которого глава американского государства «сообщил Мерцу о том, что разговор Уиткоффа и Путина был продуктивнее, чем ожидалось», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Трамп заявил о «большом прогрессе» по итогам переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что встреча носила полезный и конструктивный характер. New York Times сообщила, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе и затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.

    6 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Названы расходы Израиля на возможную оккупацию Газы

    WSJ посчитала ежегодные расходы Израиля на предполагаемую оккупацию Газы

    Tекст: Денис Тельманов

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа может потребоваться около двух процентов ВВП Израиля без учета восстановления инфраструктуры.

    Как отмечает издание The Wall Street Journal, профессор экономики Еврейского университета Эстебан Клор подсчитал, что полная оккупация сектора Газа обойдется бюджету Израиля примерно в 35 млрд шекелей ежегодно.

    Основные траты предполагается направить на содержание военного контингента Армии обороны Израиля, административного аппарата и гражданских служб в анклаве.

    Эксперт подчеркивает, что в текущем бюджете Израиля нет свободных средств для подобных расходов, и их невозможно найти быстро. Эти оценки не учитывают необходимые траты на восстановление разрушенной инфраструктуры сектора Газа.

    Клор указал: «Оккупируя Газу, Израиль будет нести ответственность за повседневную жизнь двух миллионов жителей анклава». По его мнению, обеспечение палестинцев продовольствием, здравоохранением и образованием ляжет на плечи израильских властей, при этом экономика Газы сейчас практически уничтожена и не позволит покрыть расходы за счет местных налогов.

    В публикации отмечается, что для поддержания порядка потребуется большой израильский воинский контингент из-за враждебного отношения местных жителей. Однако военные сложности в захвате анклава минимальны, так как сейчас Израиль контролирует около 75% территории.

    Ранее портал Ynet сообщил, что политическое руководство страны близко к принятию решения о полной оккупации Газы в условиях провала переговоров с ХАМАС по освобождению заложников, однако военное командование выступает против. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о планах оккупации, а решение зависит от израильских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал условия, созданные Израилем для ограничения гуманитарной помощи в секторе Газа, равными военному преступлению.

    Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию Израиля с ХАМАС на фоне тупика в переговорах по освобождению заложников. Приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщили о решении провести оккупацию сектора Газа для давления на радикальное движение.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в использовании нестабильности на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе.

    8 августа 2025, 12:32 • Новости дня
    Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России

    Власти ФРГ приняли негласное решение прекратить работу российских СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ФРГ, по данным источников, решили прекратить деятельность ведущих российских медиа в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности.

    Немецкое руководство приняло негласное решение о полном прекращении работы представительств ведущих российских СМИ, передает ТАСС.

    Источник агентства пояснил, что это решение власти ФРГ мотивировали «прямой угрозой» безопасности страны, которую, по их мнению, представляет работа журналистов из России.

    По информации собеседника, немецкие власти сочли целесообразным постепенное «вытеснение» российских СМИ. Такая стратегия, по словам источника, позволяет скрыть от Москвы сам факт принятого решения и избежать симметричных мер в отношении немецких корреспондентов, работающих в России.

    Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали его сотрудникам покинуть страну.

    В ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть территорию России.

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских телеканалов.

    6 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    WAM: Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудят торговлю, инвестиции и энергетику

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян намерен рассмотреть развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    В четверг президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян совершит официальный визит в Россию, передает ТАСС.

    По данным WAM, стороны намерены рассмотреть развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

    Как отмечается в заявлении, опубликованном эмиратским информационным агентством WAM, президент ОАЭ планирует обсудить с российским лидером различные аспекты стратегического партнерства между странами. Особое внимание будет уделено углублению взаимодействия в экономической, торговой, инвестиционной и энергетической областях.

    Ранее Кремль анонсировал переговоры президента России Владимира Путина с главой ОАЭ Аль Нахайяном.

    7 августа 2025, 11:45 • Новости дня
    В Германии задержали троих подозреваемых в подготовке госпереворота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии задержаны трое членов движения «граждане Рейха» по подозрению в участии в террористической группировке, готовившей нападение на парламент, говорится в заявлении баварской полиции.

    Трое подозреваемых были задержаны в Баварии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции. Их считают членами движения рейхсбюргеров, которые уже пытались организовать государственный переворот в декабре 2022 года. Обыски прошли сразу в нескольких регионах Германии, в том числе в Баварии, Саксонии и Тюрингии.

    По версии следствия, задержанные и другие участники группы прошли в апреле 2022 года тренировку по стрельбе на бывшем военном стрельбище недалеко от Байройта, чтобы подготовиться к возможному нападению на Бундестаг. В ходе обысков изъяли оружие и устройства для хранения данных. Расследование касается шести человек в возрасте от сорока до шестидесяти одного года.

    На момент задержаний были выданы ордера на арест троих подозреваемых. В операции участвовали около трехсот сотрудников полиции. В Германии сейчас идут три крупных судебных процесса по делу о подготовке переворота сторонниками «граждан Рейха». До вынесения приговора все подозреваемые считаются невиновными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии объявили вне закона крупнейшее объединение рейхсбюргеров «Королевство Германия». Спецслужбы заинтересовались экс-главой контрразведки ФРГ. В Германии зафиксировали резкий рост правого движения «Граждане рейха».

    6 августа 2025, 11:48 • Новости дня
    Bild сообщила о выдаче Германией 160 тыс. виз россиянам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала спецоперации на Украине Германия оформила для граждан России около 160 тыс. виз, при этом более 55 тысяч из них – национальные визы для длительного пребывания, пишет газета Bild.

    Германия выдала гражданам России около 160 тыс. виз с начала спецоперации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Bild. При этом в 2021 году было выдано 26 тыс. шенгенских виз, в 2022 году – 39 тысяч, в 2023 году – менее 21 тысячи, а с января по июль 2024 года – более 18 тысяч.

    Кроме шенгенских, ФРГ предоставила россиянам более 55 тыс. национальных виз, позволяющих находиться на территории страны более 90 дней. В среднем ежедневно власти Германии выдают свыше 110 виз гражданам России, что, по мнению издания, является значительным показателем на фоне длительных бюрократических процедур.

    В МИД Германии пояснили Bild, что после начала спецоперации на Украине были усилены требования безопасности при рассмотрении заявлений на национальные визы, а также применяются жесткие стандарты ЕС при выдаче шенгенских виз гражданам России.

    По оценке Bild, в 2024 году по всей Европе россиянам выдано более 550 тыс. виз, причем около 5% из них оформили германские диппредставительства за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия может стать страной-лидером по числу переселенцев в Россию. Немецкие консульства с начала спецоперации на Украине выдали российским гражданам около 32 тыс. национальных виз.

    6 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    Число погибших от голода в Газе достигло 193 человек

    Минздрав Газы сообщил о 193 жертвах голода

    Tекст: Евгения Караваева

    Потери среди населения сектора Газа от голода увеличились, включая 96 детей, а за последние сутки зарегистрированы новые случаи смертей от недоедания.

    Общее число умерших от голода в Газе достигло 193 человек, передает ТАСС со ссылкой на национальный Минздрав. Среди погибших – 96 детей.

    С 2 марта 2025 года международная гуманитарная помощь в Газу не поступает. По решению Израиля все контрольно-пропускные пункты остаются закрытыми. Продовольственная помощь распределяется только через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, который контролируют Израиль и США.

    В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прекратив режим прекращения огня, действовавший с января. Переговоры при участии Катара, Египта и США не привели к согласию по условиям нового перемирия.

    Ранее сообщалось что число умерших от голода в Газе накануне достигло 180 человек.

    ВВС Канады впервые сбросили помощь жителям сектора Газа.

    В среду в центральной части сектора Газа грузовик с продуктами для гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, в результате чего погибли 20 человек и пострадали десятки.

    6 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Грузовик с гумпомощью опрокинулся на людей в Газе

    Грузовик с гумпомощью опрокинулся на людей в Газе, погибли 20 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами для гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, в результате чего погибли 20 человек и пострадали десятки.

    Инцидент произошел в ночь на среду в центральной части сектора Газа, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы местных властей, грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на собравшихся за продовольствием людей, в результате чего погибли 20 человек и десятки получили ранения.

    Власти Газы заявили, что причиной трагедии стали действия израильских военных, которые направили транспорт с гуманитарной помощью по разрушенным дорогам.

    По утверждению представителей сектора Газа, маршрут следования был небезопасным, поскольку дороги подвергались неоднократным бомбардировкам и не были пригодны для передвижения грузового транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. Более 10 человек погибли при стрельбе возле центра гуманитарной помощи в Газе. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    7 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Израиль подписал крупнейшее газовое соглашение с Египтом

    Израиль и Египет заключили крупнейший газовый контракт стоимостью 35 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Египет согласовали масштабную сделку по экспорту газа с месторождения Левиафан, общая стоимость которой составила 35 млрд долларов, сообщил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

    По его словам, это крупнейшее экспортное соглашение в истории Израиля, передает ТАСС.

    В рамках договора компания NewMed Energy поставит в Египет около 130 млрд кубометров природного газа с израильского месторождения Левиафан до 2040 года. Поставки разделят на два этапа: первый стартует уже в этом году и предполагает экспорт около 20 млрд кубометров, второй – после расширения газодобывающей платформы «Левиафан», предусматривает еще 110 млрд кубометров.

    Ранее сообщалось, что Египет, Италия и Германия купили рекордный объем СПГ из США.

