Германия приостановила поставки оружия Израилю

Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», – отметил он в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не заинтересован в удержании территории сектора, однако страна намерена обеспечить себе надежный «периметр безопасности». По его словам, подобная передача контроля возможна лишь при условии, что в Газе не останется ХАМАС, поскольку при этом движении такой план реализовать невозможно.

Также премьер отметил, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, способных взять на себя управление сектором после завершения конфликта. Он выразил надежду, что жизни жителей Газы будут улучшены без угроз для Израиля.

Ранее в Израиле заявили, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию с ХАМАС на фоне зашедших в тупик переговоров о сделке по освобождению заложников, но приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху говорят, что решение принято об оккупации сектора Газа, возможно, в попытке оказать давление на радикальное движение.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

Кроме того, NYT узнала, что президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.