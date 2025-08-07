В ООН прокомментировали ситуацию с Додиком в БиГ

ООН призвала политические группы в БиГ обеспечить верховенство закона из-за Додика

Tекст: Денис Тельманов

ООН выступила с призывом к сотрудничеству всех групп ради обеспечения верховенства закона в связи с ситуацией вокруг Милорада Додика, передает РИА «Новости».

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге отметил: «Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране».

Решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины об отзыве мандата у Додика было принято единогласно и вступит в силу после окончания срока обжалования через один-два месяца.

В четверг, седьмого августа, Совет Безопасности ООН по запросу России проведет закрытые консультации, одной из тем которых станет ситуация вокруг Додика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика.

Милорад Додик назвал решение ЦИК БиГ о досрочных выборах и отзыве его мандата очередной «чушью из Сараево».