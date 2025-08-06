Додик назвал чушью решение ЦИК БиГ о лишении его президентского мандата

Tекст: Вера Басилая

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик резко прокомментировал решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины об отзыве его мандата и проведении досрочных выборов, передает ТАСС.

В соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Додик написал: «Еще одна... чушь из Сараево. Последняя». Он также публично задался вопросом, что произойдет, если он откажется выполнять решение комиссии.

Додик заявлял ранее, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в Республике Сербской после вынесения приговора судом Боснии и Герцеговины.

Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отозвала мандат Милорада Додика и назначила досрочные выборы.

Напомним, что Милораду Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело против Додика сфабрикованным.

Также МИД России заявил о провоцировании Западом роста напряженности в Боснии и Герцеговине.