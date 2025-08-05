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Россия выразила разочарование решением по делу Додика
В МИД России назвали дело Додика сфабрикованным
Российская сторона выразила глубокое разочарование решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила обвинительный приговор в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула: «Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Додика», передает ТАСС.
По мнению МИД России, уголовное преследование Додика было инициировано внешними силами, не имеющими отношения ни к правосудию, ни к самой Боснии и Герцеговине, и преследует цель устранения с политической сцены неугодного лидера. В ведомстве напомнили, что Додик последовательно выступает против западного неоколониализма.
Накануне сообщалось, что на предстоящем заседании Центральная избирательная комиссия Боснии рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Милорада Додика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Республики Сербской Милораду Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.
Президент Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что Босния и Герцеговина рискует прекратить существование в нынешних границах, если не будут соблюдаться положения Дейтонских соглашений.