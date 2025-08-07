Названа дата начала мощной магнитной бури

Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).0 комментариев
Ожидается, что магнитная буря, вызванная корональной дырой, окажется самой мощной за последние два месяца и может спровоцировать полярное сияние.
Как передает RT, 8 августа Земля столкнется с магнитной бурей, сила которой станет рекордной за последние два месяца. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев уточнил, что плазма достигнет планеты примерно в 06:00–09:00 по московскому времени.
По его словам, буря классифицируется как средняя по шкале космической погоды, однако способна оказать влияние на работу энергетических систем и качество радиосвязи. Особое внимание ученых привлекла вероятность появления полярных сияний: обычно их можно наблюдать на широтах до 60 градусов, но в этот раз возможно смещение до 50 градусов.
«Если 60, то на территории России почти не видно будет. Сейчас лето, и там зона полярного дня либо белые ночи. Если опустится до 50 градусов, то есть шансы увидеть», – заявил Богачев.
Лаборатория солнечной астрономии еще 6 августа предупредила о скорых геомагнитных возмущениях. Причиной станет корональная дыра, из-за которой скорость солнечного ветра в ближайшие дни возрастет до 600–700 км/с.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром ожидается буря с геомагнитным индексом Kp 6 в результате удара высокоскоростного плазменного облака по земному магнитному полю. В среду на Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности М, которая стала уже шестой в августе. Вечером 5 августа на Солнце произошла вспышка класса М4.4, оказавшаяся самой мощной среди августовских событий.