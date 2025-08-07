В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.4 комментария
Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет отправил в Нобелевский комитет письмо с предложением номинировать американского лидера Дональда Трампа на Премию мира.
Копия документа была размещена в социальных сетях на аккаунтах премьера, передает РИА «Новости».
«Я, премьер-министр Королевства Камбоджа, считаю великой честью формально номинировать Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента США, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в дело продвижения мира во всем мире», – отметил Манет в обращении.
Премьер также указал, что выдвижение Трампа отражает его личную благодарность и признательность народа Камбоджи за «решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом».
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме лично передал Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.
В июне Пакистан рекомендовал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.