Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию

Tекст: Валерия Городецкая

Копия документа была размещена в социальных сетях на аккаунтах премьера, передает РИА «Новости».

«Я, премьер-министр Королевства Камбоджа, считаю великой честью формально номинировать Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента США, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в дело продвижения мира во всем мире», – отметил Манет в обращении.

Премьер также указал, что выдвижение Трампа отражает его личную благодарность и признательность народа Камбоджи за «решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме лично передал Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

В июне Пакистан рекомендовал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.