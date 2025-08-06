Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Жительницу Москвы обвинили в утоплении новорожденной дочери в общежитии
СК: Жительницу Москвы обвинили в утоплении новорожденной дочери в общежитии
Жительницу столицы задержали по подозрению в убийстве младенца, чья смерть наступила в результате утопления в туалете общежития на западе столицы.
Уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) расследуется Никулинским межрайонным следственным отделом, передает СУ СК по Москве.
Тело новорожденной было найдено первого июня 2025 года в туалетном помещении общежития на улице Генерала Дорохова в Москве. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели ребенка стала асфиксия из-за утопления.
Следствие установило личность матери младенца, и она была задержана в порядке статьи 91 УПК. Женщина на допросе полностью признала свою вину. Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Ирину Костину и Игоря Солдатова, обвиняемых в убийстве новорожденного.