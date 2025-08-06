Минобороны Финляндии: США усилят военное присутствие на Балтике

Tекст: Валерия Городецкая

В пресс-службе Минобороны республики сообщили, что США примут активное участие в предстоящих учениях, которые состоятся в Финляндии и Балтийском море, тем самым увеличив свое присутствие в регионе, передает ТАСС. Учения запланированы на конец этого года и станут частью двустороннего оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Хельсинки.

«Военное присутствие США и их участие в учениях, организованных в Финляндии и Балтийском море, были заранее запланированы и являются частью двустороннего оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Хельсинки», – сказано в заявлении.

По информации ведомства, целью совместных мероприятий является «повышение уровня боеготовности, укрепление оперативной совместимости вооруженных сил двух стран, а также усиление региональной безопасности».

Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил о превращении Балтики в зону нестабильности.

В МИД подчеркивали, что Москва намерена обеспечить надежную защиту своих интересов в Балтийском регионе, несмотря на действия НАТО, стремящегося преобразовать Балтийское море в свое «внутреннее озеро».