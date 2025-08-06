Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные около двух месяцев занимались устройством блиндажей для командования в Сумской области, передает ТАСС.

«В Сумах был, в селе Груновка. Блиндажи рыли полтора месяца где-то, почти два месяца. Блиндажи для командования копали», – рассказал Бабич.

Позднее Бабич участвовал во вторжении ВСУ на территорию Курской области России. По его словам, военнослужащим сообщили, что они отправляются на границу, но в итоге привезли совсем в другое место и приказали ждать дальнейших распоряжений. Потом по рации бойцам приказали переместиться в другую посадку, где якобы находились их сослуживцы, однако на месте никого из них не оказалось.

Также Бабич рассказал, что оказался в плену у российских военных в марте, спустя три дня после переброски в Курскую область.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет открыл дело после сброса бомбы с дрона украинскими боевиками на людей в Курской области. Следственный комитет инициировал расследование после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в Курской области.