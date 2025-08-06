В Курске почтили память жертв вторжения ВСУ зажженными лампадами

В Курске из лампад выложили памятную надпись к годовщине вторжения ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

В память о трагических событиях 6 августа 2024 года на мемориале «Курская дуга» в Курске зажгли лампады, выложив надпись «6 августа 2024 года. Мы помним» и почтили погибших минутой молчания, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

На церемонии присутствовали волонтеры, жители приграничных районов и неравнодушные куряне.

В этот же день был заложен камень на месте будущего памятника Героям, спасавшим мирных жителей Курской области от атак ВСУ. Также в память о погибших от рук украинских войск высадили Аллею роз.

Хинштейн отметил, что памятник будет посвящен врачам, военным, волонтерам и всем, кто оказывал помощь в эвакуации и спасении людей, не жалея сил и времени.

В сообщении отмечается, что эти события стали тяжелым испытанием для региона, но сплотили жителей и показали их мужество. «Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов», – заявил Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что память о погибших и спасителях будет жить вечно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские войска повторили преступления фашистов и вели себя как оккупанты во время вторжения в регион.

В результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, еще 553 человека получили ранения.