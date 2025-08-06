Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».0 комментариев
В Курске почтили память жертв вторжения ВСУ зажженными лампадами
В Курске из лампад выложили памятную надпись к годовщине вторжения ВСУ
В Курске зажгли лампады и почтили минутой молчания погибших в годовщину вторжения ВСУ, а также заложили камень для будущего памятника Героям.
В память о трагических событиях 6 августа 2024 года на мемориале «Курская дуга» в Курске зажгли лампады, выложив надпись «6 августа 2024 года. Мы помним» и почтили погибших минутой молчания, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
На церемонии присутствовали волонтеры, жители приграничных районов и неравнодушные куряне.
В этот же день был заложен камень на месте будущего памятника Героям, спасавшим мирных жителей Курской области от атак ВСУ. Также в память о погибших от рук украинских войск высадили Аллею роз.
Хинштейн отметил, что памятник будет посвящен врачам, военным, волонтерам и всем, кто оказывал помощь в эвакуации и спасении людей, не жалея сил и времени.
В сообщении отмечается, что эти события стали тяжелым испытанием для региона, но сплотили жителей и показали их мужество. «Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов», – заявил Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что память о погибших и спасителях будет жить вечно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские войска повторили преступления фашистов и вели себя как оккупанты во время вторжения в регион.
В результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, еще 553 человека получили ранения.