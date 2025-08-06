Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные вели себя в Курской области как оккупанты и повторяли преступления фашистов, передает ТАСС. Хинштейн добавил, что «вторжение на нашу территорию и захват ряда населенных пунктов – это не просто нарушение нашей территориальной целостности. Вэсэушники и наемники, а их было очень много, вели себя как настоящие оккупанты. Они во многом повторяли преступления и злодеяния нацистов времён Великой Отечественной войны».

Хинштейн также подчеркнул, что спустя более восьмидесяти лет в тех же районах, что были захвачены фашистами, вновь произошли расстрелы мирных жителей, казни и уничтожение гражданской инфраструктуры. Он добавил, что история как будто сделала круг, и в этих местах снова хозяйничали наследники нацистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно, что украинские военные казнили российских военнопленных в Новогродовке. Следственный комитет начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области. Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.