Эксперт заявил о положительном влиянии санкций на МС-21

Эксперт Евдокимов: Запуск МС-21 повысит независимость авиационной отрасли России

Tекст: Вера Басилая

Эксперт отметил, что запуск первого полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 в августе является важным прорывом для российской авиационной промышленности, что свидетельствует о результате масштабной научно-технической работы и координации промышленности в условиях жестких внешних ограничений.

«Санкции против проекта МС-21 вылились в значительные издержки, в первую очередь временные, в издержки на разработку и локализацию производства поставок, которые ранее шли из-за рубежа. Однако их следует воспринимать не как безвозвратные потери, а как инвестиции в российскую промышленность», – говорит Дмитрий Евдокимов.

По его словам, импортозамещение на МС-21 было особенно сложным по части композитных материалов и авиадвигателей.

Он отметил, что российские инженеры совершили качественный рывок: заменили высокотехнологичные зарубежные компоненты на собственные разработки, а также была проведена работа в части электронных и навигационных систем самолета.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что в августе состоится первый полет полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21. Одна из главнейших задач компании на данный момент – производство гражданских самолетов, подчеркнул Чемезов.

На заводе Объединенной авиастроительной корпорации уже собрали 14 серийных лайнеров МС-21, а еще 9 находятся на разных стадиях производства.

Серийное производство самолетов МС-21 и «Байкал» запланировано к концу 2026 года.