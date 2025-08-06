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В Перу отвергли претензии Колумбии на острова на Амазонке
Власти Перу категорически опровергли заявления президента Колумбии о присвоении островов на реке Амазонка и отвергли возможность территориального спора.
Перуанское правительство выступило с официальным протестом против высказываний президента Колумбии Густаво Петро, передает ТАСС.
В заявлении перуанского МИД отмечается: «Правительство Перу выражает решительный и категорический протест в связи с заявлениями правительства Колумбии». Глава внешнеполитического ведомства Эльмер Шиалер Сальседо подчеркнул, что Перу отрицает существование территориального спора с Колумбией и подтвердил, что округ Санта-Роса-де-Лорето принадлежит Перу.
Лима считает, что права страны на спорные острова закреплены соглашением Саломон-Лосано, подписанным в 1922 году между Перу и Колумбией. Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что власти Перу заняли территорию, которая по его мнению должна принадлежать Колумбии, и напомнил о соглашении 1934 года, по которому, по его словам, граница должна проходить южнее острова Санта-Роса. Петро пообещал, что колумбийское правительство будет защищать национальный суверенитет дипломатическими методами.
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