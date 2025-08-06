Нефть подорожала после выхода данных о запасах в США

Мировые цены на нефть выросли после выхода данных о запасах в США

Tекст: Мария Иванова

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.30 поднималась на 0,61% – до 68,05 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на те же 0,61%, до 65,56 доллара, передает РИА «Новости».

Согласно опубликованным в ночь на среду данным API, коммерческие запасы нефти в хотя эксперты ждали сокращения показателя на 1,8 миллиона. Позднее в среду минэнерго страны опубликует официальные данные.

Отметим что котировки восстанавливаются после четырех подряд торговых сессий снижения, когда марки Brent и WTI подешевели на 6,7%.

Аналитики также продолжают оценивать последствия для рынка от возможного введения США санкций в отношении России. «Неопределенность в связи дополнительными пошлинами для покупателей российской нефти сохраняется... Если Индия на фоне угроз введения пошлин прекратит покупать российскую нефть, мы считаем, рынок сможет справиться с потерей», – цитирует Reuters стратегов ING. они полагают, что больше рисков заключается в том, если и другие покупатели начнут «избегать российскую нефть».