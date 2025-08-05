Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.6 комментариев
Экс-глава радиотехнической службы ВМФ получил девять лет за взяточничество
Бывший глава радиотехнической службы ВМФ Олег Лопатиев признан виновным в получении взяток от оборонных предприятий на сумму свыше восьми млн рублей.
Лопатиев приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ в Telegram. Военный суд признал его виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
Следствие установило, что с 2022 по 2025 годы Лопатиев получил свыше восьми млн рублей от руководителей АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» за общее покровительство при исполнении контрактов по поставке технических устройств на сумму более 400 млн рублей. Контроль за качеством этой продукции осуществлял лично Лопатиев, однако условия контрактов не были выполнены, в результате чего государству причинен значительный ущерб.
«Лопатиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года и штраф в размере 16,5 млн рублей», – уточнили в пресс-службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-чиновника Минобороны осудили за злоупотребление полнопочиями, также арестован экс-министр строительства Забайкалья Ватагин за мошенничество в ДНР.