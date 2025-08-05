Задержанный за покушение на директора завода ОПК признался в координации ударов ВСУ

ФСБ: Задержанный за покушение на директора завода ОПК координировал удары ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанный признался на допросе в координации ракетных и артиллерийских ударов ВСУ по позициям российских военных, передает ТАСС.

Мужчина заявил, что установил контакт через Telegram с представителем украинской террористической организации и в июне 2024 года. Находясь на боевой позиции в Харьковской области, он передавал украинскому куратору информацию о расположении российских военных, техники, средств РЭБ и ПВО.

Задержанный отметил, что осуществлял координацию ударов и передавал установочные фотографии, контакты и сведения о знакомых ему военнослужащих России.

Также он признался, что должен был за деньги ликвидировать гендиректора оборонного предприятия, участвующего в гособоронзаказе, и руководителя одной из военно-гражданских администраций России.

Во вторник ФСБ пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Белгороде, подозреваемый был задержан.

До этого ФСБ задержала в гражданина центральноазиатской страны, причастного к подготовке теракта против высокопоставленного военного.

Еще раньше в Татарстане задержали жителя Набережных Челнов, он давал украинской стороне информацию для организации убийства добровольца из батальона «Спарта».