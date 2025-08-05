Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.2 комментария
Задержанный за покушение на директора завода ОПК признался в координации ударов ВСУ
ФСБ: Задержанный за покушение на директора завода ОПК координировал удары ВСУ
Мужчина, задержанный по подозрению в попытке убить гендиректора предприятия ОПК в Белгороде, заявил, что координировал удары украинских боевиков по российским военным.
Задержанный признался на допросе в координации ракетных и артиллерийских ударов ВСУ по позициям российских военных, передает ТАСС.
Мужчина заявил, что установил контакт через Telegram с представителем украинской террористической организации и в июне 2024 года. Находясь на боевой позиции в Харьковской области, он передавал украинскому куратору информацию о расположении российских военных, техники, средств РЭБ и ПВО.
Задержанный отметил, что осуществлял координацию ударов и передавал установочные фотографии, контакты и сведения о знакомых ему военнослужащих России.
Также он признался, что должен был за деньги ликвидировать гендиректора оборонного предприятия, участвующего в гособоронзаказе, и руководителя одной из военно-гражданских администраций России.
Во вторник ФСБ пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Белгороде, подозреваемый был задержан.
До этого ФСБ задержала в гражданина центральноазиатской страны, причастного к подготовке теракта против высокопоставленного военного.
Еще раньше в Татарстане задержали жителя Набережных Челнов, он давал украинской стороне информацию для организации убийства добровольца из батальона «Спарта».