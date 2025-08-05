Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область

Tекст: Вера Басилая

Бастрыкин заявил, что граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Британии, Бразилии и ряда других государств принимали участие в нападении на Курскую область, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, СК продолжает устанавливать их точное количество.

Он подчеркнул, что во время вторжения использовалось не только оружие советских времен и периода независимости Украины, но и иностранное вооружение, поставленное Киеву странами НАТО. По словам Бастрыкина, среди примененного оружия были американские ракетные системы HIMARS, чешские системы залпового огня RM-70 Vampire, американские комплексы MGM ATACMS, британские крылатые ракеты Storm Shadow и другие образцы иностранного производства.

Глава СК добавил, что расследование продолжается, и следователи выясняют детали участия иностранцев и используемого ими вооружения.

Ранее Бастрыкин заявил, что в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а еще 553 человека получили ранения.

Бастрыкин оценил ущерб от преступлений украинских военных в Курской области более чем в 3 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.